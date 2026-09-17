뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

카카오 노조 "인적분할 간담회, 정해진 결론 통보"

전형우 기자
작성 2026.09.17 10:51 조회수
카카오 노조 "인적분할 간담회, 정해진 결론 통보"
▲ 카카오 사옥

카카오 노조가 전날 열린 카카오의 인적분할 관련 소액주주 온라인 간담회가 사전 준비된 질의응답 중심으로 진행됐다며 추가 간담회 개최를 요구했습니다.

전국화학섬유식품산업노동조합 카카오지회는 16일 성명을 내고 "소액주주와의 소통을 내세웠지만 실제로는 이미 정해진 결론을 다시 통보하는 자리에 그쳤다"며 이같이 밝혔습니다.

카카오는 전날 오후 약 1시간 동안 소액주주를 대상으로 온라인 간담회를 진행했습니다.

김도영 카카오 그룹투자전략실장과 전현수 카카오 비즈니스 총괄리더 등이 참석했지만, 정신아 카카오 대표는 참석하지 않았습니다.

카카오 노조는 간담회에서 인적분할 필요성이나 분할 이후 주주가치·노동조건 보호 방안 등을 구체적으로 설명하지 않았다고 지적했습니다.

카카오 노조는 간담회 진행 방식을 두고도 비판의 목소리를 냈습니다.

노조에 따르면 카카오 경영진이 답변한 16개 질문 가운데 14개는 회사 측이 사전에 정리한 질문이었습니다.

현장 주주 질문 가운데 답변이 이뤄진 것은 2건뿐이었고, 이에 할애된 시간도 약 6분에 그쳤습니다.

안세진 카카오지회 부지회장은 "회사가 원하는 질문만 골라 답하고 불편한 질문을 외면하면서 주주들을 설득할 수 있다고 생각하는지 의문"이라며 "카카오가 보여준 것은 소통이 아니라 '쇼통'이었다"고 비판했습니다.

또한 카카오 노조는 인적분할 시점과 고용·보상·복지·평가체계 보장 방안 등을 설명하라 요구하고 접수된 주주 질문 전체도 공개하라고 촉구했습니다.

서승욱 카카오지회 지회장은 "정신아 대표를 포함한 책임 있는 경영진이 직접 참석하는 추가 공개 간담회를 열고 실제 주주 질문에 직접 답해야 한다"고 말했습니다.

(사진=연합뉴스)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
2026 아시안게임 특집 바로가기
전형우 기자 사진
전형우 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지