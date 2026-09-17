사우디, 후티에 첫 탄도미사일 공격 정황…"중국산 둥펑 추정"

▲ 후티 반군

사우디아라비아가 예멘의 친이란 반군 후티를 상대로 중국제 탄도미사일을 처음으로 실전에 사용한 정황이 포착됐다고 월스트리트저널(WSJ)이 현지시간 16일 보도했습니다.보도에 따르면 예멘 관리들과 무기 전문가들은 예멘에서 발견된 사우디의 미사일 잔해가 중국제 둥펑(DF)-15 탄도미사일로 보인다고 밝혔습니다.소셜미디어에 유포된 영상에는 예멘 주민들이 미사일 동체 주변에 모여 휴대전화 불빛으로 날개, 모터, 일련번호를 비추는 장면이 담겼습니다.동체 측면에는 'DF-15A'가 굵은 검은 글씨로 인쇄돼 있습니다.전문가들은 이 미사일의 고정식 날개와 구동 모터가 중국 언론에 공개된 훈련 영상 속 중국제 탄도미사일과 일치한다고 전했습니다.DF-15A는 중국이 설계한 단거리 고체연료 탄도미사일로 사거리는 약 965㎞에 달합니다.후티 관계자와 예멘 정부 관계자 모두 사우디가 이 미사일을 발사했다고 했습니다.사우디 정부 관계자도 "후티 반군은 DF-15 미사일을 보유하고 있지 않다"고 밝혀 사우디가 이 미사일을 발사했을 가능성을 시사했습니다.미사일 잔해는 동체만 발견됐습니다.탄두는 비행 중 분리돼 더 멀리 날아가기 때문에 이 미사일이 예멘 내 어디를 타격했는지는 확인되지 않았습니다.사우디가 이 미사일을 쏜 것이 맞는다면, 사우디가 오랫동안 이어진 후티와 분쟁 과정에서 처음으로 탄도미사일을 사용한 사례가 된다고 WSJ은 지적했습니다.또한 사우디가 중국제 탄도미사일을 쓴 것이 사실이라면 중국이 오랫동안 부인해온 중동으로의 미사일 판매 실태도 새롭게 드러나는 셈입니다.미국은 오래전부터 중국제 미사일 구매국으로 사우디를 지목했으나 구체적으로 확인된 적은 없다고 WSJ은 전했습니다.런던 소재 국제전략문제연구소(IISS)의 사샤 브루흐만 연구원은 "사우디가 전략적 균형을 맞추기 위해 이전에는 보여주지 않았던 카드를 꺼내 보인다"고 분석했습니다.이번 미사일 사용은 중동 내 분쟁이 확산하며 사우디 경제가 압박받는 상황에서 나왔습니다.미국과 이란의 충돌로 '에너지 동맥' 호르무즈 해협이 수개월째 사실상 봉쇄된 상황에서 후티는 최근 역내 원유 수출의 핵심 통로로 떠오른 바브엘만데브 해협 일대를 장악했습니다.지난주에는 사우디의 핵심 송유관이 드론 공격을 받아 가동이 중단되기도 했습니다.전문가들은 이번 미사일 사용이 후티 반군뿐 아니라 이란에 대한 경고 목적도 있을 수 있다고 분석했습니다.DF-15A의 사거리가 이란 남부 해안에 닿기 때문입니다.다만 미국 싱크탱크 외교정책연구소(FPRI)의 샘 레어 연구원은 "이란과 탄도미사일 충돌이 시작될 경우 사우디의 미사일 인프라 전체가 위험에 처할 수 있어 사우디로서는 부담이 크다"고 지적했습니다.한편 후티는 소셜미디어에 올린 성명에서 사우디가 F-15 전투기를 이용해 지난 24시간 동안 예멘 서부 지역을 40차례 공습했다고 주장했습니다.후티는 예멘 북동부 마리브주 상공에서 사우디의 F-15 전투기를 자신들이 제작한 지대공 미사일로 격추했다고도 했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)