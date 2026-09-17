"이순신은 안 된다더니" 선수들 앞 '황당'…AG 조직위에 항의

▲ 아시안게임 선수촌 환영 행사에 도요토미 히데요시를 등장시킨 공연 장면

2026 아이치·나고야 아시안게임 선수촌 환영 행사에 도요토미 히데요시로 분장한 인물이 등장한 데 대해 서경덕 성신여대 교수가 대회 조직위원회에 항의했습니다.서 교수는 오늘(17일) 사회관계망서비스(SNS)를 통해 이번 일과 관련해 아시안게임 조직위원회에 공식 사과 및 재발 방지를 요구하는 내용의 항의 메일을 보냈다고 밝혔습니다.서 교수는 "도요토미는 1592년 조선을 침략해 임진왜란을 일으켜 동아시아 평화를 깨뜨린 인물"이라며 "이번 아시안게임이 아시아 최대의 평화와 화합을 내건 대회라는 점에서 이번 공연은 매우 적절하지 못했다"고 비판했습니다.그는 "일본의 과거 행적을 돌아보면 더욱 납득하기 힘든 처사"라며 항의 메일에서도 이러한 점을 지적했다고 밝혔습니다.그러면서 지난 2021년 도쿄올림픽 당시 한국 선수단이 선수촌 외벽에 이순신 장군의 '상유십이'(신에게는 아직 열두 척의 배가 있습니다) 문구를 차용한 현수막을 내걸었다가 일본 언론과 우익 단체 등의 반발로 철거한 사례를 거론했습니다.그는 "이순신 장군은 안되고 침략의 역사로 주변국에 큰 상처를 남긴 도요토미는 등장시킨 일본의 이중적 잣대는 시대착오적 발상"이라고 비판했습니다.아울러 "이번 일에 관해 조직위원회는 반드시 공식 사과를 해야 하고, 다시는 이런 일이 재발하지 않도록 주의를 기울여야 한다"고 강조했습니다.서 교수는 "역사에 관한 일본의 잘못된 행태에 대해서는 전 세계에 꾸준히 알려 나가도록 하겠다"고 덧붙였습니다.앞서 지난 15일 일본 나고야 긴조항에서는 크루즈 선수촌으로 쓰이는 대형 여객선 '코스타 세레나호'의 접안을 기념해 오다 노부나가·도요토미 히데요시·도쿠가와 이에야스가 등장하는 식전 공연이 펼쳐졌습니다.(사진=서경덕 성신여대 교수 SNS, 연합뉴스)