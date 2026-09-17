임은정, 김지용 중수청장 후보자 저격…"보호하고자 한 게 검찰 아닌가"

▲ 임은정 서울동부지검장이 작년 10월 23일 국회 법제사법위원회 전체회의에서 의원 질의에 답변하고 있다.

검찰 내부의 대표적인 개혁론자로 꼽히는 임은정 서울동부지검장이 김지용 초대 중대범죄수사청장 후보자의 이력에 의문을 제기하는 '저격성' 글을 공개했습니다.임 검사장은 오늘(17일) 오전 페이스북에 '김지용 초대 중수청장 후보자에 대한 공개 질의'라는 제목의 글을 올려 "수사 구조개혁을 염원하는 많은 시민과 함께 듣고 싶은 답변이 있어 부득이 공개 질의한다"고 밝혔습니다.임 검사장은 지난 14일 김 후보자가 '채널A 사건'에 관여한 바 없고, 김학의 전 법무부 차관 불법 출국금지 사건 수사에선 수사·기소에 반대 의견을 냈다고 한 발언을 언급하며 "일관된 입장을 어떻게 밝혔고, 어떤 노력을 했느냐. 이의제기권을 행사했느냐"라고 물었습니다.이어 김 후보자가 과거 검찰의 보완수사 필요성을 주장했던 이유에 대해 '범죄 피해자 보호를 위해서'라고 한 발언을 놓고도 "보호하고자 한 게 범죄 피해자가 아니라 검찰이 아니냐"라고 지적했습니다.임 검사장은 "검찰이 국민 신뢰를 잃어 폐지됐는데 후보자는 어떠한 책임이 있나"라며 "대검찰청 감찰1과장, 서울고검 차장, 대검 형사부장으로 책임을 감당하지 못했는데, 막중한 중수청장의 책임을 감당할 수 있나"라고 강조했습니다.그러면서 "대검 감찰1과장 등 검찰 간부로 재직할 때 법보다 조직 논리를 앞세워 법률상 의무인 감찰과 수사 의무를 다하지 않았는데 중수청장이 되면 법률을 준수할 수 있겠나"라고 몰아붙였습니다.임 검사장은 다음 달 기관 출범을 앞두고 중수청 검사·검찰 수사관 특례임용 신청에 지원서를 냈습니다.지난해 말 열린 일선 기관장 화상회의를 통해 일찍이 중수청 근무 의사를 알렸던 임 검사장은 중수청장 등 수뇌부가 아니라 수사나 감찰 등 실무를 맡는 역할을 희망한다고 설명한 바 있습니다.(사진=연합뉴스)