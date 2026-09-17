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임은정, 김지용 중수청장 후보자 저격…"보호하고자 한 게 검찰 아닌가"

김덕현 기자
작성 2026.09.17 09:45 조회수
임은정, 김지용 중수청장 후보자 저격…"보호하고자 한 게 검찰 아닌가"
▲ 임은정 서울동부지검장이 작년 10월 23일 국회 법제사법위원회 전체회의에서 의원 질의에 답변하고 있다.

검찰 내부의 대표적인 개혁론자로 꼽히는 임은정 서울동부지검장이 김지용 초대 중대범죄수사청장 후보자의 이력에 의문을 제기하는 '저격성' 글을 공개했습니다.

임 검사장은 오늘(17일) 오전 페이스북에 '김지용 초대 중수청장 후보자에 대한 공개 질의'라는 제목의 글을 올려 "수사 구조개혁을 염원하는 많은 시민과 함께 듣고 싶은 답변이 있어 부득이 공개 질의한다"고 밝혔습니다.

임 검사장은 지난 14일 김 후보자가 '채널A 사건'에 관여한 바 없고, 김학의 전 법무부 차관 불법 출국금지 사건 수사에선 수사·기소에 반대 의견을 냈다고 한 발언을 언급하며 "일관된 입장을 어떻게 밝혔고, 어떤 노력을 했느냐. 이의제기권을 행사했느냐"라고 물었습니다.

이어 김 후보자가 과거 검찰의 보완수사 필요성을 주장했던 이유에 대해 '범죄 피해자 보호를 위해서'라고 한 발언을 놓고도 "보호하고자 한 게 범죄 피해자가 아니라 검찰이 아니냐"라고 지적했습니다.

임 검사장은 "검찰이 국민 신뢰를 잃어 폐지됐는데 후보자는 어떠한 책임이 있나"라며 "대검찰청 감찰1과장, 서울고검 차장, 대검 형사부장으로 책임을 감당하지 못했는데, 막중한 중수청장의 책임을 감당할 수 있나"라고 강조했습니다.

그러면서 "대검 감찰1과장 등 검찰 간부로 재직할 때 법보다 조직 논리를 앞세워 법률상 의무인 감찰과 수사 의무를 다하지 않았는데 중수청장이 되면 법률을 준수할 수 있겠나"라고 몰아붙였습니다.

임 검사장은 다음 달 기관 출범을 앞두고 중수청 검사·검찰 수사관 특례임용 신청에 지원서를 냈습니다.

지난해 말 열린 일선 기관장 화상회의를 통해 일찍이 중수청 근무 의사를 알렸던 임 검사장은 중수청장 등 수뇌부가 아니라 수사나 감찰 등 실무를 맡는 역할을 희망한다고 설명한 바 있습니다.

(사진=연합뉴스)
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