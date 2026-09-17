워시 "올 한 해 10년물 국채금리 상승 요인은 세 가지"

▲ 케빈 워시 연준의장

케빈 워시 미국 연방준비제도(Fed·연준) 의장이 최근 국채금리 상승 요인으로 견고한 경제, 빅테크의 자본유치 경쟁, 세계 각지의 분쟁 상황 등 3가지를 꼽았습니다.워시 의장은 현지시간 16일 연방공개시장위원회(FOMC) 회의 뒤 열린 기자회견에서 '국채 금리 상승이 의장에게 무엇을 말하고 있다고 보느냐'는 질문에 "미 국채 10년물은 전 세계 모든 자산 가격의 기준이 되는 무위험 자산으로 여기에 영향을 미치는 요인들은 매우 복합적"이라면서도 3가지 요인을 설명했습니다.그는 첫 번째로 견고한 경제를 지적했습니다.올 한 해 장기 국채 금리가 상승한 이유 중 하나는 경제가 더 강해졌기 때문이라는 게 워시 의장의 판단입니다.워시 의장은 두 번째 요인으로 하이퍼스케일러(대규모 데이터센터 운영사)들의 자본 유치 경쟁을 지목했습니다.그는 "자본지출(CAPEX) 급증은 실제 존재하는 현상"이라면서 "하이퍼스케일러들이 시장에서 자금을 조달하고 있는데 유치 경쟁이 치열해져 국채금리 상승의 한 요인이 되고 있다"고 말했습니다.그는 "세계 분쟁지역들의 상황이 장기 국채금리를 올리고 있다"면서 지정학적 요인을 세 번째 배경으로 들었습니다.그는 "단순히 에너지, 옥수수, 대두, 밀 등 주요 원자재의 현물 가격뿐만 아니라 현물 가격과 이른바 크랙 스프레드(정제마진) 간 차이도 중요한 요인이다. 이는 미국 상점에서 유통되는 제품 가격에 영향을 미친다"고 말했습니다.그러면서 "이 세 가지가 주요한 이유라고 생각하지만 물론 이것이 전부라고 할 수는 없다"고 덧붙였습니다.(사진=AP, 연합뉴스)