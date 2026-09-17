이 대통령, 오늘 IEA 사무총장 접견…에너지 안보 협력 논의

▲ 이재명 대통령이 16일 서울 한 호텔에서 열린 2026년 제1차 한·중앙아시아 정상회의 공식 만찬에서 만찬사를 하고 있다.

이재명 대통령은 오늘(17일) 오후 청와대에서 파티 비롤 국제에너지기구(IEA) 사무총장을 접견합니다.이번 접견은 지난 6월 이 대통령이 주요 7개국(G7) 정상회의를 계기로 아 시아·태평양 지역 에너지 공급망 회복력 강화를 위한 협력 방안 논의를 제안함에 따라 이뤄진 것이라고 청와대는 설명했습니다.이에 따라 접견에서는 국제 에너지 시장과 산업 동향, 전기화 시대의 글로벌 에너지 안보 강화 방안 등에 대한 대화가 이뤄질 전망입니다.특히 최근 중동 상황과 네팔 대규모 홍수 등에서 나타나듯 기후 위기가 격화되는 가운데, 이에 효과적으로 대응하기 위한 아시아·태평양 지역에 새로운 에너지 안보 협력이 논의될 것으로 보입니다.청와대는 "비롤 사무총장은 중동전쟁에 대응해 IEA 회원국들로부터 4억 배럴 규모의 비축유 공동 방출을 끌어내는 등 글로벌 에너지 위기 극복을 주도하고 있으며, 우리 정부와도 긴밀한 협력관계를 이어오고 있다"고 전했습니다.(사진=연합뉴스)