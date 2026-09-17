소연 '퇴사할게여', 멜론 TOP100 1위...'채소 뷔페 먹방' 공약 지킬까

그룹 아이들(I-DLE) 소연이 발표한 솔로 타이틀곡 '퇴사할게여 (Narr. 기안84)'가 멜론 TOP100 차트 정상에 올랐다.



소연은 17일 자신의 소셜 미디어 스토리를 통해 해당 소식을 접하고 "헉 1위라니. 너무너무너무 감사합니다"라며 놀라움을 감추지 못했다.



앞서 소연은 곡이 1위를 차지하면 '야채 뷔페 먹방'을 하겠다는 공약을 내걸었던 바 있다. 채소를 싫어하는 것으로 알려진 소연은 지난달 '야채 싫어 송'을 기습 발매할 정도로 확고한 취향을 드러내 온 만큼, 이번 공약 이행에 팬들 사이에서는 벌써부터 기대감이 모이고 있다.



'퇴사할게여 (Narr. 기안84)'는 소연이 지난 7일 발매한 정규 1집 '끝내주는 인생'의 타이틀곡이다. 친근하면서도 따뜻한 멜로디와 진솔한 가사로 '직장인 공감송'이라는 반응을 얻으며 발매 이후 꾸준히 우상향해 왔다. 지난 15일 기준 멜론 TOP100 6위, 지니 실시간 차트 2위, FLO 차트 2위, 벅스 실시간 차트 4위 등 국내 주요 플랫폼에서 상위권에 안착한 데 이어, 이번에 멜론 TOP100 1위까지 차지하며 정상에 올랐다.



곡은 SNS에서도 뜨거운 반응을 얻고 있다. 이상미, 기안84 등과 진행한 챌린지가 화제를 모은 가운데, 인스타그램 인기 상승 오디오 차트에서 1위를 기록했고 유튜브 주간 인기곡 차트에서도 4위에 올랐다. 유튜브 인기 급상승 음악, 일간 인기 뮤직비디오, 일간 쇼츠 인기곡 차트에서도 나란히 1위를 차지했다. 중화권에서도 중국 QQ뮤직 베스트셀러 디지털 앨범 종합 일간 차트 1위, 한국 뮤직비디오 차트 1위에 오르며 '더블 골드' 인증을 획득했고, 텐센트 뮤직 한국 차트에서도 1위를 기록했다.



사진 제공 = 큐브엔터테인먼트







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)