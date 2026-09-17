BJ 파이, 1심 선고 이후 중환자실서 치료 중…부친 "걱정 끼쳐 죄송"

인터넷 방송인 파이(본명 강다온)가 자신을 준강제추행 혐의로 고소한 A 씨에 대한 1심 무죄 선고 직후 현재 병원에서 치료를 받고 있는 상황이 알려졌다.



파이의 부친은 16일 인터넷 방송 플랫폼을 통해 딸의 근황을 전했다. 그는 "딸이 다량의 수면제와 정신과 약물을 복용하고 음주까지 한 것으로 보인다. 재판 결과가 좋지 않아 안 좋은 선택을 한 것 같다"고 밝혔다. 이어 "현재 병원 중환자실에서 치료받고 있다. 걱정 끼쳐드려 죄송하다고 한다. 나도 아버지로서 옆에서 잘 돌보겠다"고 알렸다.



앞서 파이는 2024년 9월 자신의 방송 게시판을 통해 성추행 피해를 호소하며 상대방 A 씨를 준강제추행 혐의로 고소했다. 파이 측 주장에 따르면 단체 회식 후 술에 취한 상태로 대리기사를 통해 예약된 호텔로 향하던 중, 눈을 떴을 때 A 씨가 대리기사로부터 차 키를 넘겨받아 직접 차량을 운전해 인근 골목으로 이동했으며 그 과정에서 신체 접촉이 있었다는 것이다. 이에 대해 A 씨 측은 만취한 파이가 걱정돼 따라간 것일 뿐이며, 잠을 깨우기 위해 어깨를 흔들었을 뿐 강제추행은 없었다고 혐의를 부인해 왔다.



사건 발생 약 2년 만인 지난 15일 1심 재판부는 A 씨에게 무죄를 선고했다. 재판부는 A 씨가 먼저 호텔에 도착한 뒤 차량을 넘겨받아 이동한 정황 등은 인정되나, 차량 내부에서 벌어진 행위를 직접 확인할 블랙박스 영상 등 객관적 물증이 충분하지 않다고 판단한 것으로 전해졌다.



선고 직후 파이는 자신의 방송에서 억울함을 호소했다. 파이의 지인이자 래퍼인 케리건메이는 지난 15일 자신의 SNS를 통해 파이와 나눈 대화 내용 일부를 공개하며 안타까운 심경을 전하기도 했다. 해당 게시물은 현재 삭제된 상태다.



(SBS연예뉴스 강경윤 기자)