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임영웅, 자작곡 '또또'로 빌보드코리아 글로벌 K송 1위

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작성 2026.09.17 09:18 조회수
임영웅 또또 (사진=게티이미지코리아)

가수 임영웅이 여전한 인기를 입증했다.

지난 16일 빌보드코리아 글로벌 K송(BILLBOARD KOREA GLOBAL K-SONGS) 차트에 따르면 임영웅의 '또또'가 1위를 차지했다.
이번 차트에서는 '또또' 외에도 'Baila', '모이세', '부디 행복해질 것', '살아온 우리에게', 'New York' 등 스페셜 디지털 앨범 'IM HERO 10' 수록곡들이 나란히 차트인했다.

자작곡과 새롭게 리메이크된 곡들로 구성된 'IM HERO 10'은 발매 전부터 관심을 모았다. 앨범 수록곡들은 2026 콘서트 'IM HERO - THE STADIUM 2'를 통해 최초 공개됐으며, 발매와 동시에 멜론, 지니, 벅스 등 주요 음원사이트에서 차트인했고 멜론 TOP100과 HOT100에서도 1위에 올랐다.

1위를 차지한 '또또'는 임영웅이 직접 작사·작곡에 참여한 곡으로, 러블리한 멜로디와 가사가 특징이다.

한편 임영웅은 최근 자작곡 '모이세'의 뮤직비디오를 공개한 데 이어 10곡이 수록된 'IM HERO 10'을 통해 팬들에게 다양한 음악을 선보이고 있다.

 

(SBS연예뉴스 강경윤 기자)
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