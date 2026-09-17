뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

"저 할아버지 됐어요"…이승철, 큰딸 득남에 첫 손주 품에 안았다

SBS 뉴스
작성 2026.09.17 09:17 조회수
이승철 (사진=게티이미지코리아)

'라이브의 황제' 가수 이승철이 할아버지가 됐다. 가슴으로 낳은 큰딸 이진 씨가 지난해 결혼한 지 1년 만에 아들을 품에 안으면서다.

이승철은 지난 16일 자신의 소셜 미디어 계정에 "저.. 오늘 할아버지 됐어요."라는 글과 함께 갓 태어난 손주의 사진을 게시했다. 이어 그는 자신의 히트곡 '인연'의 가사를 응용해 "눈을 떠 바라보아요. 세상 첫 구경하는 내 손주 정유한 그레이슨 웰컴이다."라며 손주를 향한 애정을 드러냈다.

지난해 이승철은 SBS 예능 '미운 우리 새끼'에 출연해 첫 딸 이진 씨의 결혼 소식을 전하면서 "중3 때 처음 만난 첫째 딸이 드레스도 엄마보다 아빠랑 보고, 사위 양복도 같이 맞추고, 식기 그릇까지 골랐다."라며 돈독한 사이를 자랑하기도 했다.

이진 씨는 지난해 10월 19일 카이스트를 졸업한 경영 연구를 하는 회사원과 결혼해 부부가 됐다. 이 결혼식에서 이승철의 가요계 후배 이무진, 뮤지, 밴드 잔나비가 축가 무대에 올랐으며, 친정 아버지 이승철도 직접 밴드와 함께 무대에 올라 총 5곡을 열창하며 딸의 결혼을 축하했다.

한편 올해 데뷔 40주년을 맞은 이승철은 데뷔 40년 음악 인생을 총망라하는 전국투어 콘서트 '더 보이스: 이승철(THE VOICE : LEE SEUNG CHUL)'을 진행 중이다.

 

(SBS연예뉴스 강경윤 기자)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

오늘의 숏뉴스

오늘의 숏뉴스더 보기
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김용태
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지