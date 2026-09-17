연준 금리 인상에 달러·국채금리 동반 강세

▲ 미국 1달러 지폐

미 국채 금리와 달러화가 연준의 금리인상 이후 동반 강세를 이어갔습니다.통화정책에 민감한 자산들이 일제히 '긴축 장기화'에 베팅하는 모습입니다.현지시간 16일 주요 6개 통화 대비 달러 가치를 나타내는 달러인덱스(DXY)는 연방공개시장위원회(FOMC) 결과 발표 전까지만 해도 99.5선에 머물다 연준 결정 직후 0.6포인트 오른 100.21까지 뛰며 지난 7월 31일 이후 최고치를 새로 썼습니다.이후에도 상승세가 이어지면서 오후 6시 현재 전장(99.61) 대비 0.7포인트 오른 100.32까지 올랐습니다.스코샤뱅크는 로이터 통신에 "스와프 시장이 내년 여름까지 0.90% 포인트 넘는 추가 긴축을 반영하고 있다"며 이런 금리 경로 전망 자체가 달러 강세 배경이라고 짚었고, TD증권도 "점도표가 10월 추가 인상 가능성을 열어둔다면 달러 강세가 더 이어질 수 있다"고 봤습니다.미국 10년물 국채금리는 오후 5시 정규장 마감 무렵 0.031% 포인트 상승한 5.027%까지 올랐습니다.이 수준은 FOMC 회의 하루 전인 15일 장중 처음 찍었던 고점으로, 16일 금리 인상 발표 직후 잠시 낙폭을 보이다 워시 의장이 인플레이션 위험을 재차 강조하자 다시 5% 선까지 올랐습니다.통화정책에 민감하게 반응하는 2년물 국채금리는 이날 4.736%로 전장보다 0.075% 포인트 올라 52주 최고치(4.742%)에 바짝 다가섰습니다.이에 비해 30년물 국채금리는 5.361%로 전장보다 0.01% 포인트 오르는 데 그쳤습니다.골드만삭스의 조너선 슈거는 "장기물 금리 쪽이 현재 시장의 가장 큰 리스크 중 하나"라며 재정적자와 AI 인프라발 국채 발행 증가를 배경으로 꼽았습니다.(사진=AP, 연합뉴스)