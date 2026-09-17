'첫 풀타임' 이강인, 2호골 폭발…아틀레티코 대승 견인

▲ 이강인

스페인 프로축구 아틀레티코 마드리드의 이강인이 시즌 2호 골을 터뜨리고 이적 첫 풀타임까지 소화했습니다.이강인은 17일(한국시간) 스페인 마드리드의 리야드에어 메트로폴리타노에서 열린 오사수나와의 2026-2027 스페인 라리가 6라운드 홈 경기에서 오른쪽 공격수로 선발 출전해 팀이 1-0으로 앞서던 후반 9분 추가골을 터뜨렸습니다.오른쪽에서 골대로 향하던 이강인은 중앙의 조너선 데이비드가 찔러준 패스를 왼발로 한 번 트래핑한 뒤 반대편 골대 하단 구석을 향해 오른발 슈팅을 날려 득점했습니다.지난달 20일 말라가와의 리그 개막전(2-0 승)에서 아틀레티코 '데뷔전 데뷔골'을 올린 이강인은 리그 5경기 만에 2호 골을 신고했습니다.이강인은 올 시즌 리그에서만 2골 1도움을 올렸습니다.또 이적 후 처음으로 풀타임을 뛴 그는 팬 투표로 뽑는 경기 최우수선수(MOM)로도 선정됐습니다.축구 통계 사이트 풋몹은 드리블 성공률 100%, 기회 창출 3회, 큰 기회 창출 1회, 패스 성공률 76%를 기록한 이강인에게 양 팀을 통틀어 최고 평점인 9.0점을 부여했습니다.아틀레티코는 전반 24분 데이비드의 선제골로 앞서나갔습니다.데이비드는 첫 번째 슈팅을 상대 골키퍼가 쳐낸 것이 자신의 앞으로 오자 곧바로 재차 슈팅해 득점했습니다.이강인의 추가골로 승기를 잡은 아틀레티코는 쉴 새 없이 상대 진영을 몰아쳤습니다.후반 18분 로뱅 르노르망이 골지역 왼쪽 사각에서 날린 슈팅으로 한 골을 더 달아났고, 37분엔 알렉스 바에나의 쐐기골로 4점 차 대승에 마침표를 찍었습니다.이강인은 종료 휘슬이 불릴 때까지 그라운드를 누볐습니다.세 시즌을 뛴 파리 생제르맹(프랑스)을 떠나 올 시즌을 앞두고 아틀레티코로 이적한 이강인은 그간 치른 공식전 6경기 중 한 경기만 교체 투입되고 나머지 5경기에서는 선발 출전했으나 풀타임을 뛰지는 못했습니다.최근 3경기에선 후반 비교적 이른 시점에 교체돼 아쉬움을 남기던 터였습니다.2연승을 달린 아틀레티코는 3위(승점 13점)에 자리했습니다.2위 레알 마드리드와 격차는 승점 2점 입니다.아틀레티코는 오는 20일 밤 11시 15분, 레알 마드리드를 상대로 '마드리드 더비'를 치릅니다.오사수나는 승점 7로 13위에 머물렀습니다.(사진=연합뉴스)