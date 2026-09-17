뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

"리튬·우라늄 개발 협력"…'서울 선언' 채택

박예린 기자
작성 2026.09.17 07:33 조회수
PIP 닫기
<앵커>

이재명 대통령이 중앙아시아 5개 국가가 참여하는 제1차 한-중앙아시아 다자 정상회의를 주재했습니다. 참여 국가들 사이의 중장기 협력 비전을 담은 '서울 선언'이 채택됐습니다.

박예린 기자입니다.

<기자>

처음 서울에서 열린 제1차 '한-중앙아시아 회의'를 기념해 이재명 대통령이 우즈베키스탄, 타지키스탄, 카자흐스탄, 키르기스스탄, 투르크메니스탄 정상들과 손을 맞잡습니다.

이 대통령은 고대부터 이어진 우리나라와 중앙아시아의 인연을 언급하며 새로운 실크로드 시대를 열자고 제안했습니다.

[이재명 대통령 : 동과 서의 사람, 기술, 문화를 하나로 연결했던 중앙아시아의 '실크로드 정신'이 어느 때보다 절실히 필요합니다.]

정상회의에서는 특히 경제 협력 확대에 무게가 실렸습니다.

중앙아시아 5개국에 기업들의 애로 사항을 해결하기 위한 코리아 데스크를 설치하고, 우라늄 전세계 매장량 2위 카자흐스탄 등 핵심 광물이 풍부한 이들 국가 현지에 '희소금속센터'를 구축해 핵심 광물 탐사, 제련, 가공, 생산에 이르는 전 주기적 협력을 강화하겠다고 밝혔습니다.

[이재명 대통령 : 리튬과 우라늄 등 중앙아시아의 풍부한 광물 자원이 우리의 배터리 및 반도체 제조 역량과 만나면 세계 시장을 함께 이끌어 갈 수 있을 것입니다.]

이 대통령과 중앙아시아 5개국 정상들은 이러한 다자 간 중장기 협력 비전을 담은 '서울 선언'도 채택하고, 한-중앙아시아 정상회의를 2년마다 정례적으로 개최하기로 뜻을 모았습니다.

청와대는 이번 회의를 통해 우리 외교의 지평을 유라시아 대륙으로 넓히고 경제, 안보 등 분야에서 중앙아시아 국가들과의 미래지향적 파트너십을 확대하는 계기가 됐다고 평가했습니다.

(영상취재 : 정상보, 하 륭)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
2026 아시안게임 특집 바로가기
박예린 기자 사진
박예린 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지