'물가 압박'에 기준금리 0.25%p↑…추가 인상 시사

<앵커>



조금 전 미국 중앙은행 연준이 기준 금리를 0.25%p 올리면서 3년 2개월 만에 인상 기조로 돌아섰습니다. 19명의 FOMC 위원 가운데 16명이 연말에는 금리가 지금보다 높을 거라고 예상했기 때문에 올해 안에 또 올릴 가능성이 큽니다.



뉴욕에서 김현우 특파원입니다.



<기자>



미국 중앙은행 연방준비제도가 시장 예상대로 기준 금리를 0.25%p 올렸습니다.



연준은 오늘(17일) 회의에서 만장일치로 기준금리를 3.75~4% 사이로 결정했다고 밝혔습니다.



올 들어 5차례 연속 금리를 동결한 연준은 케빈 워시 연준 의장 취임 이후 처음이자 약 3년 만에 금리 인상 카드를 꺼냈습니다.



워시 의장은 미국 경제 성장률과 실업률은 탄탄하지만, 인플레이션이 문제라며 물가 안정이 최우선이라고 금리 인상의 배경을 설명했습니다.



[케빈 워시/미국 연방준비제도 의장 : 분명한 사실은 인플레이션이 너무 높고, 그 상태가 너무 오랫동안 지속돼 왔다는 점입니다.]



연준은 올해 1차례 더 금리를 올릴 수 있다는 뜻도 내비쳤습니다.



연준 위원 19명 가운데 18명이 각자 예상하는 올해 연말 금리 수준을 밝혔는데, 이 가운데 대다수가 1차례 더 금리를 올려야 한다고 답했습니다.



미국의 금리 인상으로 한국과 금리 차이는 1%p로 벌어졌습니다.



평소 금리 인하를 압박해왔던 트럼프 대통령은 SNS를 통해 금리를 서둘러 낮춰야 한다며, 자신이 임명한 케빈 워시 의장의 결정을 비판했습니다.



연준 발표 전까지 상승세를 보였던 뉴욕 증시는 케빈 워시 의장이 기자회견에서 물가 상승률이 높다는 점을 거듭 강조하자 하락세로 돌아섰고, 결국 3대 지수가 일제히 하락 마감했습니다.



[니콜 바쇼/노동 경제학자 : 추가 자금을 조달하거나, 사업을 확장할 때 부담해야 하는 금리도 함께 오르기 때문에 기업으로서는 부담을 느낄 수밖에 없습니다.]



또 미국 국채 10년물 금리도 금리 인상 발표 이후 상승해 심리적 저항선으로 여겨지는 5%를 다시 넘어섰습니다.



(영상취재 : 이희훈, 영상편집 : 김진원)