뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

첨단 드론들이 왜…시연 행사서 잇따라 추락

김태훈 국방전문기자
작성 2026.09.17 06:52 조회수
PIP 닫기
<앵커>

국방부가 경기도 포천에서 각종 드론과 첨단 기술을 선보이는 행사를 열었습니다. 그런데 국내 방산업체들이 개발한 드론들이 잇따라 추락했습니다.

김태훈 국방전문기자입니다.

<기자>

어제(16일) 경기도 포천시 승진훈련장에서 열린 국방 드론 기술전.

고속제트드론, 자폭드론, 정찰드론 등 국내에서 개발된 첨단 드론들이 한자리에 모여 실전을 가정해 비행술을 뽐냅니다.

[원종대/국방부 차관보 : 미래 전장의 드론 공방전을 이 자리에서 직접 확인해보도록 하겠습니다.]

그런데 드론을 쫓아가 타격하는 공대공 요격드론이 모 드론에서 사출되자마자 빙글빙글 추락합니다.

[사출됐습니다. (아아아아아….)]

사출에 성공한 요격드론도 끝내 표적기를 맞추지 못하고 고도가 급격히 떨어집니다.

중형급의 고속제트드론 1호기는 이륙 직후 추락했습니다.

[조금 전에 1호기는 안타깝게도 곧바로 추락하고 말았는데….]

2호기는 이륙에는 성공했는데 비행하다 신호가 끊겨 잃어버린 것으로 파악됐습니다.

이밖에도 공대지 유도로켓드론 등이 이륙 실패 또는 비행 중 추락의 사고를 냈습니다.

그제 예행연습 때는 이상이 없어 어제 예정대로 행사를 연 것인데, 방산 기업들이 개발한 드론들이 잇따라 추락한 것입니다.

[유용원/국민의힘 의원 (어제, 인사청문회) : 일부만 성공하고 상당수는 제대로 작동을 못 했습니다. 대기업이 만든 드론도….]

지난달에는 해군 마라도함에서 자폭드론을 이륙시켰지만, 2대 모두 바다에 추락한 바 있습니다.

전쟁에서 드론의 중요성이 날로 커지고 있는 가운데, 우리 군의 드론 역량 강화는 갈 길이 멀어 보입니다.

(영상취재 : 김현상, 영상편집 : 장현기, 사진출처 : 뉴시스)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
2026 아시안게임 특집 바로가기
김태훈 국방전문기자 사진
김태훈 국방전문기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지