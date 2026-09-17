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[모닝와이드] 오늘의 주요뉴스

이강 기자
작성 2026.09.17 06:08 조회수
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1. 미 연준, 기준금리 0.25%p↑…올해 추가 인상 시사

미국 중앙은행 연준이 3년 2개월 만에 기준금리를 0.25%p 인상했습니다. 19명의 FOMC 위원 가운데 16명이 연내 추가 인상을 전망했습니다.

2. 철거민 특별공급 위장전입 '의혹'…고성 오간 청문회

밤늦게까지 이어진 강신철 국방장관 후보자 인사청문회에서는 위장 전입을 이용해 철거민 특별공급을 받았다는 의혹이 쟁점이었습니다. 민주당은 김승원 법무장관 후보자의 인사청문경과보고서 채택을 이르면 오늘(17일) 추진할 계획이지만, 국민의힘은 거리 투쟁을 예고했습니다.

3. 검찰, '1억 공천헌금' 강선우 징역 4년 구형

공천헌금 1억 원을 주고받은 혐의로 재판에 넘겨진 무소속 강선우 의원이 징역 4년을 구형받았습니다. 1심 선고는 다음달 14일 열릴 예정입니다.

4. 남자 농구 요르단 꺾고 4강행…내일 이란과 격돌

나고야 아시안게임 남자 농구 대표팀이 8강전에서 요르단을 제압하고 4강에 진출했습니다. 내일은 중동의 강호 이란과 결승 진출을
놓고 격돌합니다.
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