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"50일 만에 번 돈"…'오디세이' 암표상 수익 자랑 논란

고희경 기자
작성 2026.09.17 07:48 수정 2026.09.17 08:24 조회수
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오디세이 용산 IMAX표 예매가 지금까지도 어려운데, 암표 장사로 1달 반 만에 1천만 원을 넘게 벌었다는 자랑 글이 올라와 논란이라고요?

지난 15일 한 온라인 커뮤니티에 '용아맥 오디세이, 8월 1일부터 오늘까지 정산'이라는 제목의 글이 올라왔는데요.

공개한 내역에는 매출 약 2천700만 원, 순이익 1천400만 원으로 적혀 있었습니다.

작성자는 "믿고 안 믿고는 자유"라며 자신이 매크로 성능 1위라고 생각한다고 했습니다.

정산 내역의 진위는 확인되지 않았지만, '오디세이'는 아이맥스관에 관람 수요가 몰리면서 티켓 양도 플랫폼에서는 정가 1만 7천 원~2만 2천 원짜리 표가 비싸게는 12만 원에 올라오기도 했습니다.

암표가 기승을 부리자 CGV는 최근 예매 가능 수량을 1회당 최대 4매로 제한하고 비정상적 경로를 통한 예매를 계속 모니터하겠다고 밝혔습니다.

(화면출처 : 온라인 커뮤니티)
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