"냄새 남아있다"…먹고 남은 포장지가 10만 원?

요즘 오픈런까지 생길 정도로 인기라는 찹쌀떡이 있는데요. 이 떡 포장지를 판다는 글이 올라온다고요?



최근 중고거래 사이트에는 "먹고 남은 포장지를 판다", "향기까지 남아 있다"는 판매글이 잇따라 올라왔습니다.



가격은 5만 원에서 많게는 10만 원까지 적혀 있었고, 포장지로 접은 종이학을 판다는 글도 등장했는데요.



처음에는 누리꾼들도 "포장지를 왜 돈 주고 사느냐"며 황당해했지만, 이후 실제로는 포장지가 아니라 찹쌀떡을 판매하기 위한 우회 방식이라는 주장이 나왔습니다.



실제 해당 플랫폼에서는 소비기한을 확인하기 어려운 찹쌀떡 같은 식품의 중고거래를 금지하고 있는데요.



과거 두바이쫀득쿠키가 유행했을 때도 포장용기만 판매하는 것처럼 꾸민 비슷한 거래가 있었던 만큼, 이번에도 판매 제한을 피하기 위한 우회글 아니냐는 추측이 나오고 있습니다.



(화면출처 : 온라인 커뮤니티)