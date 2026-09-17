여성 잡고 끌어내자 발로 '퍽'…2호선 영상 확산

지하철 노약자석 몸싸움, 지하철 교통약자석에서 젊은 여성과 노인이 몸싸움을 벌이는 일이 있었습니다.



온라인에서 화제가 됐는데요, 함께 살펴보시죠.



'지하철 2호선 노약자석 논란'이라는 영상이 온라인에 올라왔습니다.



중절모를 쓴 노인이 교통약자석에 앉아 있는 여성을 향해 삿대질하며 자리에서 일어날 것을 요구하는 모습이 담겼는데요.



여성이 손짓으로 거부하자 노인은 여성의 옷을 잡고 강제로 끌어내리려 시도했고요.



이에 여성은 발길질을 하며 강하게 저항했는데요.



누리꾼들의 반응은 엇갈렸습니다.



'어르신이 오면 비켜주는 것이 맞다', '발길질하는 것은 지나친 대응이었다'며 여성의 태도를 지적하는 가하면, '양보가 의무는 아니다', '노인이 먼저 삿대질하고 폭력을 썼다'며 반응도 나왔습니다.



(화면출처 : X (@aurorano9))