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워시 "인플레 너무 높고, 너무 오래 지속…물가 안정 달성할 것"

장민성 기자
작성 2026.09.17 03:56 조회수
워시 "인플레 너무 높고, 너무 오래 지속…물가 안정 달성할 것"
▲ 케빈 워시 미국 연방준비제도(Fed·연준) 의장

케빈 워시 미국 연방준비제도(Fed·연준) 의장은 현지시간 16일 "인플레이션이 계속해서 높은 수준에 머물러 있다"며 물가 안정 의지를 강조했습니다.

워시 의장은 이날 연방공개시장위원회(FOMC) 후 개최한 기자회견에서 "오늘의 정책 조치는 위원회(연준)의 목표치인 2% 수준으로 물가 상승률을 더 시의적절하게 되돌리는 데 기여할 것"이라며 "우리 위원회는 물가 안정을 달성할 것"이라고 말했습니다.

연준은 이날 FOMC에서 기준금리를 3.75∼4.00%로 0.25%포인트 인상했습니다.

워시 의장은 "이날 결정은 미국 경제가 강해지는 것으로 보이는 시점에 내려졌다"며 "신규 채용, 민간 부문 소득, 기업 설비 투자 등 이러한 지표들은 최근 몇 달간 개선됐으며 긍정적인 방향을 가리키고 있다"고 설명했습니다.

그는 "그러나 5년 넘게 인플레이션이 목표치를 상회하고 있다"며 "분명한 사실은 인플레이션이 너무 높고, 너무 오랫동안 지속됐다는 점"이라고 강조했습니다.

(사진=게티이미지)
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