[날씨] 큰 일교차 주의…남해안·제주 강풍예비특보

오늘(17일)도 큰 일교차에 유의하셔야겠습니다.



오늘 서울의 아침 기온 17도로 어제보다는 높겠지만, 낮 기온은 28도까지 오르면서 일교차가 10도 이상 나겠습니다.



환절기 건강 관리 잘해주셔야겠습니다.



한편 남해안과 제주를 중심으로는 강풍 예비특보가 내려져 있습니다.



오늘 오전부터 차츰 바람이 거세게 불겠고요.



해상에는 풍랑 예비특보가 발효된 가운데 해안가를 중심으로는 밤부터 강한 너울이 밀려들겠습니다.



해안가 안전사고에 유의하셔야겠습니다.



오늘 전국 하늘에 구름이 많겠고요.



제주는 오후부터 비가 시작돼 내일까지 이어지겠습니다.



내륙에도 순간적으로 돌풍이 불 때가 있겠습니다.



자세한 기온 보시면 전국이 아침에 15도 안팎으로 어제보다는 높겠습니다.



낮 기온은 서울이 28도, 광주 30도로 서쪽 중심으로 다소 덥겠습니다.



금요일에는 동쪽 해안가에도 비가 내리겠고요.



강원 영동과 제주는 토요일 오전까지 비가 이어지겠습니다.



(남유진 기상캐스터)