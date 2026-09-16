'벤자민 호투' 두산, 삼성 꺾고 2연승…'5위 굳히기'

두산 베어스가 가을야구 진출 가능성을 한껏 높였습니다.



두산은 오늘(16일) 잠실구장에서 열린 2026 신한 SOL 뱅크 KBO리그 삼성 라이온즈와 홈경기에서 웨스 벤자민의 호투 속에 3-1로 승리했습니다.



최근 2연승을 거둔 5위 두산은 이날 패한 6위 NC 다이노스에 4.5게임 차로 앞서 포스트시즌 진출을 가시화했습니다.



벤자민과 크리스 페덱이 선발 대결을 펼친 경기에서 두산이 선취점을 뽑았습니다.



두산은 1회말 2사 1, 2루에서 유니오르 세베리노의 중월 2루타로 2점을 뽑았습니다.



삼성은 2회초 전병우가 중월 솔로홈런을 날리며 반격했습니다.



하지만 두산은 4회말 양석환이 좌월 솔로아치를 그려 3-1로 달아났습니다.



이후 추가점을 뽑지 못했으나 마운드가 삼성의 추격을 막았습니다.



두산은 선발 벤자민이 5이닝 동안 삼진 8개를 뽑으며 3안타 1실점으로 막은 뒤 타카다 다쿠토(1⅔이닝)-김택연(1⅓이닝)-이영하(1이닝)가 무실점으로 팀 승리를 지켰습니다.



대전에서는 최근 7연승을 달린 1위 kt wiz와 4연패에 빠진 8위 한화 이글스가 연장 11회 혈투를 벌였으나 4-4로 비겼습니다.



경기 중반까지는 류현진을 선발로 내세운 한화가 앞섰습니다.



한화는 3회말 볼넷을 고른 이도윤이 폭투로 2루에 가자 최인호가 중전안타로 불러들여 선취점을 뽑았습니다.



5회말에는 볼넷 3개로 2사 만루에서 3루 주자 이도윤이 폭투로 홈을 밟아 2-0으로 앞섰습니다.



6회까지 2안타에 그치던 kt는 7회초 한화 선발 류현진이 내려가고 불펜진이 등판하자 곧바로 역전했습니다.



1사 1, 3루에서 허경민과 이정훈의 연속 안타로 동점을 만든 뒤 오윤석이 내야안타를 때려 3-2로 역전했습니다.



8회초에는 대타 장진혁이 우월 2루타로 1점을 보탰습니다.



그러나 한화는 8회말 박정현이 벼락같은 좌월 투런홈런을 쏘아 올려 4-4 동점을 만들었습니다.



이후 양 팀이 11회까지 공방전을 펼쳤으나 승부를 가리지 못했습니다.



류현진은 삼진 9개를 뽑으며 2안타 무실점으로 막았으나 불펜이 승리를 날렸습니다.



다만 류현진은 KBO리그 7번째로 1천600탈삼진을 돌파한 것에 위안 삼았습니다.



창원에서는 3위 LG 트윈스가 NC 다이노스를 9-2로 대파하고 4연승을 달렸습니다.



LG는 2회초 1사 1, 3루에서 구본혁이 스퀴즈번트를 성공시켜 선취점을 뽑았습니다.



매 이닝 병살타로 득점 기회를 놓치던 NC는 4회말 박건우가 중월 투런홈런을 날려 2-1로 역전했습니다.



그러나 LG는 5회초 1사 만루에서 송찬의가 몸맞는공으로 동점을 만들었고 문정빈은 희생플라이를 날려 3-2로 뒤집었습니다.



7회초에는 1사 만루에서 폭투와 문정빈의 희생플라이로 2점을 추가했습니다.



문정빈은 9회초 쐐기를 박는 3점 홈런을 날리는 등 5타점을 쓸어 담았습니다.



NC가 막판 승부수로 영입한 외국인 투수 마이크 클레빈저는 3이닝 동안 2안타와 볼넷 3개로 2실점 하고 내려갔습니다.



부산에서는 SSG 랜더스가 롯데 자이언츠를 4-1로 제압했습니다.



롯데는 4회말 빅터 레이예스가 2루타를 치고 나가자 전민재가 우전안타로 불러들여 1-0으로 앞섰습니다.



끌려가던 SSG는 6회초 김재환이 솔로아치로 동점을 만든 뒤 전의산도 우월 솔로홈런을 터뜨려 2-1로 역전했습니다.



7회초에는 기예르모 에레디아의 희생플라이와 고명준의 적시타로 2점을 보태 승기를 잡았습니다.



SSG 선발 페드로 아빌라는 7회까지 삼진 11개를 뽑으며 4안타 1실점으로 막는 위력투로 시즌 7승(1패)째를 수확했습니다.