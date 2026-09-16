[오목교 전자상가] 아이폰 17 프로 vs 18 프로? 솔직하게 말하면

아이폰 17 프로와 거의 똑같아 보이는 아이폰 18 프로,

더 무거워지고 비싸진 신제품을 선택할 이유가 있을까요?



아이폰 18 프로와 프로 맥스는 익숙한 외관과 달리

내부에서 상당한 변화를 보여주는 제품입니다.



특히 주목할 부분은 카메라입니다.

새롭게 적용된 가변 조리개는

단순히 사진을 밝게 만드는 기능을 넘어

스타버스트와 자연스러운 배경 흐림 등 실제 광학 효과를 구현합니다.



아이폰 18 프로에는 프로 컨트롤까지 더해지면서

셔터 속도와 화이트밸런스 등을 직접 조절하는 촬영도 가능해졌습니다.



성능 변화는 더욱 흥미롭습니다.

2나노미터 공정의 A20 Pro와 넓어진 메모리 대역폭을 바탕으로

인터넷 연결 없이 스마트폰 자체에서

생성형 AI를 구동해 이미지를 생성하고

화풍 변경하며 사진 편집을 꽤 빠른 속도로 해낼 수 있습니다.



확대된 베이퍼챔버와 변경된 메모리 구조는

고성능 작업에서 강력한 발열관리에

지속적인 고성능 작업을 가능하게 해 줍니다.



무게와 가격이라는 분명한 부담을 감수하면서까지

아이폰 18 프로를 선택할 만한 변화가 어디에 숨어 있는지,

영상을 통해 확인해보세요!



(기획 : 하현종 / 연출 : 박경흠 / 조연출 : 김은총, 양기창, 임지오 인턴 / 기술 : 천세연 / 촬영 : 유세훈 / 편집 : 정혜수 / CG디자인 : 김태화 / 음악 : 김지원)