카카오, 인적분할 후 2030년 매출 6조 청사진…통합 멤버십 준비

▲ 카카오 사옥

카카오가 인적분할 뒤 인공지능(AI) 사업을 담당할 카카오AI의 2030년 매출 목표를 6조 원 이상으로 제시했습니다.오는 10월에는 카카오톡 기반 AI 에이전트 일부를 시연한다는 계획도 공개했습니다.김도영 카카오 그룹투자전략실장은 16일 소액주주 온라인 간담회에서 카카오AI 매출을 2025년 기준 2조 7천억 원에서 2030년 6조 원 이상으로 늘리겠다고 밝혔습니다.이 가운데 AI 서비스 매출 목표는 약 1조 원입니다.카카오는 AI 서비스 일간 활성 이용자(DAU)를 2천만 명으로 늘리고 카카오톡 체류 시간도 50% 확대한다는 목표를 세웠습니다.카카오AI는 카카오톡과 지도, 광고, 커머스 등 기존 플랫폼에 AI 서비스를 결합합니다.이용자의 대화·이용 맥락을 바탕으로 의도를 파악하고 실제 서비스 실행까지 연결하는 에이전틱 AI를 구현한다는 구상입니다.전현수 카카오 비즈니스 총괄리더는 "오는 10월 개발자 콘퍼런스에서 몇 개 에이전트를 시연할 예정"이라며 카카오톡 안에서 별도 앱을 거치지 않고 다양한 서비스를 실행·완료할 수 있도록 하겠다고 말했습니다.전 리더는 또한 카카오톡 이용자 접점을 중심으로 모빌리티·콘텐츠·커머스 등 계열 서비스를 연결하는 통합 멤버십도 준비 중이라고 밝혔습니다.그는 "여러 서비스를 이용하며 쌓은 혜택을 한곳에서 활용하도록 하는 것이 목표"라며 "현재 정식 출시에 앞서 사업 모델을 설계·검증하고 있다"고 설명했습니다.카카오는 혜택 구성과 출시 시점은 확정되는 대로 공개할 예정입니다.카카오는 통합 멤버십이 인적분할 이후에도 계열사 간 협력이 서비스·계약을 기반으로 이어질 수 있음을 보여주는 사례라고 전했습니다.이와 함께 카카오는 개인정보 보호 우려를 줄이기 위해 AI 기능을 가능한 한 스마트폰 안에서 작동하는 온디바이스 방식으로 제공하고 자체 대규모언어모델(LLM)과 외부 전문 에이전트를 결합해 서비스를 확대하겠다는 뜻도 밝혔습니다.카카오 인적분할 뒤 비AI 사업과 투자 기능을 맡는 카카오X는 테크핀·콘텐츠·모빌리티 사업을 키워 2030년 매출 10조 원을 달성한다는 목표를 제시했습니다.가상자산, 라이브 엔터테인먼트·글로벌 팬덤 플랫폼, 로보택시·로봇트럭·피지컬 AI 등을 성장 분야로 꼽았습니다.(사진=연합뉴스)