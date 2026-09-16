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예멘 후티 반군 "사우디 F-15 전투기 격추" 주장

곽상은 기자
작성 2026.09.16 17:34 조회수
예멘 후티 반군 "사우디 F-15 전투기 격추" 주장
▲ 사우디 공군의 F-15 전투기 (자료화면)

예멘의 친이란 반군 후티가 현지시간 16일 예멘 북동부 마리브주 상공에서 사우디아라비아의 F-15 전투기를 격추했다고 주장했습니다.

야히야 사리 후티 반군 군사 대변인은 후티 측 매체인 알 마시라 방송을 통해 발표한 성명에서 사우디 전투기가 예멘 정부군을 돕기 위해 적대적 작전을 수행하던 중 자신들이 제작한 지대공 미사일에 격추됐다고 밝혔습니다.

그는 이어 추락한 전투기의 잔해를 수색하기 위해 마리브 영공에 진입한 사우디 F-15 및 타이푼 전투기 2개 편대를 향해서도 후티가 제작한 방공 미사일을 발사해 퇴각시켰다고 덧붙였습니다.

후티 반군의 이 같은 주장에 대해 사우디 당국은 즉각적인 입장을 내놓지 않았으며, 해당 전투기 격추 사실은 아직 외신 등에 확인되지 않았습니다.

또 사리 대변인은 사우디의 F-15 및 타이푼 전투기들이 지난 일주일 동안 예멘 7개 주 전역에 걸쳐 450회 이상 공습을 가해 민간인 사상자가 발생했다고 주장했습니다.

그러나 구체적인 사상자 규모는 밝히지 않았습니다.

그는 "예멘의 영공 및 주권 침해 행위에 맞서 가용한 모든 수단을 계속 동원할 것"이라고 강조했습니다.

사리 대변인은 이슬람 성지에는 어떠한 위험도 가하지 않으며 자신들의 국경 간 작전은 사우디의 석유 시설과 군사 기지를 표적으로 삼고 있다고 주장하면서 후티 반군이 메카를 겨냥하려 했다는 사우디 측 주장을 일축했습니다.

앞서 사우디 민방위국은 전날 이슬람 최고 성지인 메카에 공격 위협 경보를 발령했다가 몇 분 후 해제했습니다.

이와 관련, 사우디가 주도하는 연합군은 메카 남부에서 후티 반군의 드론을 요격해 파괴했다고 밝혔습니다.

(사진=AP, 연합뉴스)
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