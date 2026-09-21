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[지식의 발견] AI 속도조절 해도 "그날은 오고 있다"…왜 AI는 핵무기보다 위험한가 (ft. 윤성로 서울대 교수)

정유미 기자
작성 2026.09.21 18:30 수정 2026.09.21 18:31 조회수
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글로벌 빅테크들이 최근 인공지능, AI의 개발 속도를 늦추자는 이른바 'AI 속도조절론'을 주장하고 나섰습니다. AI가 초래할 수 있는 위험을 이유로 현재와 같은 빠른 속도의 개발을 늦춰야 한다는 건데요, 앤트로픽은 기업공개(IPO) 연기까지 추진 중이라고 합니다. 하지만 트럼프 미국 대통령은 이를 일축하고 나섰습니다. 특히 중국과의 경쟁에서 우위를 유지해야 할 필요성을 강조하고 있습니다. 20년 넘게 인공지능을 연구하고 있는 윤성로 서울대 교수는 AI 속도조절론에 대해 어떤 생각을 가지고 있을까요? 특히 인류를 멸망시킬 수 있는 '핵무기'에 'AI'를 비교한 이유는 무엇일까요? SBS 유튜브 <지식의 발견>에서 확인하시죠.

(기획 : 김용태, 진행 : 정유미, 작가 : 박정례, 편집 : 김복형 김혜주, 촬영 : 김상윤 황세회, CG : 조은솔, 연출 : 조도혜, 제작지원 : SK텔레콤, 제작 : 디지털뉴스부)
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