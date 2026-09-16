[주영진 뉴스브리핑]
인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.
■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 성치훈 더불어민주당 부대변인, 윤희석 전 국민의힘 선임대변인, 최선호 SBS 논설위원
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● 한동훈 '장외' 청문회
성치훈 / 더불어민주당 부대변인
"한동훈의 거친 언어들, 장동혁과 비슷해져"
"한동훈, 새로운 보수·합리적 보수와 거리 멀어져"
윤희석 / 전 국민의힘 선임대변인
"김승원 임명, 공소취소 가능성…야당은 압박할 수밖에 없는 입장"
"장외 투쟁서 장동혁·한동훈 함께 하는 것 생각 안 해"
"한동훈 거친 발언, 민주당이 걱정할 일 아냐…국민 위한 것"
최선호 / SBS 논설위원
"민주당, 김승원 철회 시 한동훈 승리 안겨주는 데에 부정적 인식"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[여담야담] 한동훈 "김승원 임명 강행 땐 거리로 나가야"…장동혁·한동훈, 장외투쟁 한 배 타나?
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