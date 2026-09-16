[여담야담] "식약처장 불렀어야 했다" 여당 패널 지적에…주영진 앵커 "안 부른 정당 어디?"

[주영진 뉴스브리핑]
인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.
■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 성치훈 더불어민주당 부대변인, 윤희석 전 국민의힘 선임대변인, 최선호 SBS 논설위원
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● 김승원 청문회 '난타전'
성치훈 / 더불어민주당 부대변인
"김승원, 돌봄센터 관련 논란 충분히 해명…눈물 폄하할 필요 없어"
"김승원 식약처 로비 의혹 해명은 아쉬워"
윤희석 / 전 국민의힘 선임대변인
"김승원 '가족조합' 해명은 본질 아냐"
"국민적 여론 무시하고 임명 강행하면 더 큰 문제 초래할 것"
최선호 / SBS 논설위원
"민주당, 김승원 현시점에서 매몰 비용 너무 크다는 인식"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
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