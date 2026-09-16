[주영진 뉴스브리핑]
인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.
■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 성치훈 더불어민주당 부대변인, 윤희석 전 국민의힘 선임대변인, 최선호 SBS 논설위원
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● 낙폭 커진 국정 지지율
성치훈 / 더불어민주당 부대변인
"이 대통령, 보완수사권·세제 정책적 변화 입장 표명해야"
"김승원 지명하면 지지율 더 내려갈 듯…숙고해야"
윤희석 / 전 국민의힘 선임대변인
"서영교 눈물, 감정적 분위기 조장…후보자 위하는 길 아냐"
최선호 / SBS 논설위원
"진보·보수 인사, 공통적으로 대통령 통치 스타일 지적"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[여담야담] 이 대통령 지지율 또 최저치…민주 성치훈 "연임개헌·공소취소 해명만으론 부족"
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