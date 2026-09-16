미 하원, '이란 전쟁 중단 결의' 세 번째 가결…공화 7명 가세

▲ 도널드 트럼프 미국 대통령

미국 하원이 도널드 트럼프 대통령에게 이란과의 전쟁을 중단하거나 의회의 승인을 받도록 요구하는 결의안을 가결했습니다.뉴욕타임스에 따르면, 미 하원은 현지시간 15일 이 같은 내용의 결의안을 찬성 220표, 반대 204표로 통과시켰습니다.공화당이 다수당인 하원에서 트럼프 대통령에게 이란에 대한 군사작전을 중단하거나 의회의 승인을 받도록 요구하는 결의안이 통과된 건 이번이 세 번째입니다.다만 이번 결의안에는 법적 구속력이 없습니다.민주당 세스 몰턴 의원(매사추세츠)이 발의한 결의안은 이란을 상대로 한 적대행위에서 미군을 철수하도록 요구하는 내용을 담고 있습니다.다만 중동 지역의 미국이나 동맹국 기지를 방어하는 데 필요한 병력은 철수 대상에서 제외했습니다.몰턴 의원은 "이란과의 전쟁이 실패했을 뿐 아니라 오히려 역효과를 냈다"고 비판했습니다.이 결의안에는 공화당 의원 7명도 가세했습니다.특히 지금껏 이란에 대한 군사작전 제한에 반대했던 일부 공화당 의원들도 찬성으로 돌아섰습니다.낸시 메이스 의원(사우스캐롤라이나)을 비롯해 아이오와를 지역구로 둔 매리어넷 밀러믹스와 잭 넌 의원이 입장을 바꿔 결의안을 지지했습니다.참전용사 출신인 넌 의원은 "협상의 창이 닫힌 상황에서 전투 작전을 계속하려면 의회의 승인이 필요하다"고 지적했습니다.공화당 상원 의원 사이에서도 트럼프 대통령의 전쟁 수행 방식에 대한 이견이 나오고 있다고 NYT는 전했습니다.톰 틸리스 상원의원(공화·노스캐롤라이나)은 이날 이란 전쟁과 관련해 의회의 승인을 요구하는 조치를 지지하겠다는 입장을 밝혔습니다.틸리스 의원은 "이제 전략적 목표를 명확히 하고, 결과를 점검하기 시작해야 할 때"라며 "전쟁이 시작된 이후 지금까지 그런 것이 없었다"고 말했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)