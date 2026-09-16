이찬진 "보험사기 의료기관 일벌백계…신속 수사 의뢰할 것"

▲ 금융감독원, 금감원

금융감독원은 오늘(16일) 건강보험심사평가원과 보험사기 및 의료기관 부당청구 근절을 위해 업무협약을 체결했다고 밝혔습니다.최근 실손보험과 자동차보험을 악용한 보험사기와 요양기관의 부당청구가 계속되면서 공·민영 보험금 누수가 커진다는 지적에 따른 조치입니다.금감원과 심평원은 관련 범죄 적발을 위해 정보 공유를 강화할 계획입니다.양 기관은 실손·자동차보험 정보를 활용해 과잉진료 등 이상 징후에 대응하고, 진료수가 기준 등을 위반한 병원의 모니터링도 확대합니다.심사 업무의 재원 확보 방안 등도 함께 논의할 계획입니다.아울러 보험사기와 요양급여 부당청구 등과 관련한 전문 지식 및 인적 교류도 활성화할 예정입니다.향후 구체적인 이행을 위한 실무 협의체도 운영하기로 했습니다.이찬진 금감원장은 "부당청구 의료기관의 보험사기 혐의가 포착되면 일벌백계 차원에서 신속히 수사 의뢰하겠다"고 강조했습니다.홍승권 심평원장도 "이번 협약은 공·민영보험의 건전성을 위협하는 불법 행위에 공동 대응하고, 국민이 신뢰하는 보건·금융 환경을 조성하는 뜻깊은 첫걸음"이라고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)