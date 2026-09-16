국제유가 상승에 10월 국제선 유류할증료 2단계 ↑

▲ 인천국제공항 활주로 모습

국제유가가 상승세를 보이는 가운데 다음 달 국제선 항공권에 부과되는 유류할증료가 또다시 오릅니다.오늘(16일) 항공업계에 따르면 10월 국제선 유류할증료는 23단계가 적용됩니다.9월에 적용된 21단계보다 2단계 상승한 수준입니다.이는 10월 국제선 유류할증료 산정 기준이 되는 유가가 지난달 16일부터 이달 15일까지 평균 갤런당 377.54센트, 배럴당 158.57달러로 집계된 데 따른 것입니다.유가는 9월 유류할증료 산정 기간(갤런당 355.46센트·배럴당 149.29달러)과 비교하면 약 6%가량 올랐습니다.국제선 유류할증료는 지난 5월 33단계로 정점을 찍은 후 3개월 연속 내려 8월에는 14단계까지 낮아졌지만 중동 전쟁이 예상보다 길어지면서 9월에는 다시 21단계로 급등했습니다.국제유가는 최근 사우디아라비아의 핵심 송유관 폐쇄로 수급 차질에 대한 우려가 커지면서 상승세를 보이고 있습니다.국제선 유류할증료는 항공사가 유가 상승에 따른 비용 부담 일부를 운임에 반영하는 제도로, 항공권에 별도로 부과됩니다.실제 부과액은 항공사와 운항 거리에 따라 달라집니다.대한항공의 경우 10월 노선별 유류할증료는 편도 기준 최소 4만 9천 원에서 최대 36만 2,600원이 부과됩니다.예를 들어 장거리 노선인 인천~뉴욕·댈러스·보스턴·시카고·애틀랜타·워싱턴·토론토 노선의 10월 편도 유류할증료는 36만 2,600원으로, 이달(35만 4천 원)보다 2.43% 늘어납니다.대권거리(최단거리) 500마일 이하인 인천~선양·칭다오·다롄·옌지·후쿠오카 노선에는 이달(4만 8천 원)보다 1천 원 오른 4만 9천 원의 유류할증료(편도 기준)가 부과됩니다.(사진=연합뉴스)