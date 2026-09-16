검찰, 강선우·김경 '1억 3천만 원 쪼개기 후원' 추가 기소

▲ '1억 공천헌금 의혹' 김경 전 시의원·강선우 의원

'1억 원 공천헌금' 혐의로 구속돼 재판 중인 무소속 강선우 의원과 김경 전 서울시의원이 쪼개기 후원 혐의로 추가 기소됐습니다.서울중앙지검 공공수사2부(김형원 부장검사)는 그제(14일) 강 의원과 김 전 시의원을 정치자금법 위반 혐의로 기소했습니다.김 전 시의원은 2022년 지방선거 이후 수십 명의 명의를 빌려 수차례에 걸쳐 강 의원에게 후원금 1억 3천여만 원을 건넨 혐의를 받습니다.강 의원은 지방선거 공천을 대가로 받은 1억 원을 김 전 시의원에게 돌려준 뒤, 이 같은 '쪼개기 후원' 방식으로 돈을 다시 받은 것으로 조사됐습니다.사건은 두 사람의 기존 공천헌금 사건을 심리 중인 서울중앙지법 형사1단독에 배당됐습니다.첫 기일은 아직 정해지지 않았습니다.강 의원과 김 전 시의원은 지방선거를 앞둔 2022년 1월 서울 용산구의 한 호텔에서 시의원 후보 공천을 대가로 1억 원이 든 쇼핑백을 주고받은 혐의로 지난 3월 구속기소 됐습니다.당시 강 의원은 더불어민주당 소속이었으며, 김 전 시의원은 이후 강 의원의 지역구인 서울 강서구에서 민주당 서울시의원 후보로 단수 공천돼 당선됐습니다.두 사람의 공천헌금 사건 결심 공판은 이날 진행됩니다.(사진=연합뉴스)