"계수정은 닥터X입니까?"…'닥터X' 김지원, 2차 티저 속 베일 싸인 정체

SBS 새 금토드라마 '닥터X : 하얀 마피아의 시대'가 베일에 싸인 주인공 김지원의 정체를 담은 2차 티저를 공개하며 기대감을 최고조로 끌어올렸다.



오는 10월 9일(금) 첫 방송 예정인 SBS 새 금토드라마 '닥터X : 하얀 마피아의 시대'(극본 편성근, 연출 이정림/이하 '닥터X')는 실패도, 타협도 모르는 천재적인 수술 실력으로 거대한 부조리를 깨부수는 '수술방의 미친 계', 닥터X 계수정(김지원 분)의 활약을 그린 사이다 메디컬 느와르다. '모범택시', '열혈사제' 등을 흥행시킨 'SBS 사이다 유니버스'의 첫 메디컬 장르로 큰 기대를 모으고 있다.



16일 공개된 '닥터X' 2차 티저 영상은 홀로 히포크라테스 선서를 읊는 계수정의 목소리로 포문을 연다. 학사모 차림으로 홀로 누군가의 앞에 서서 의사로서의 서약을 이어가는 모습이 그에게 숨겨진 사연에 관한 궁금증을 자극한다.



이후 계수정이 거침없이 수술을 집도하는 장면에 이어 누군가에게 목이 졸리는 긴박한 위기 상황이 펼쳐진다. "완전 수술에 미친 거 아니야?"라는 주변의 반응과 '가장 위험한 의사'라는 문구는 천재적 실력과 위험한 면모를 동시에 지닌 계수정의 독보적 캐릭터성을 드러낸다.



영상 후반부에는 "계수정은 닥터X입니까?"라는 병원장 부승권(손현주 분)의 묵직한 대사와 함께 수술 마스크 너머 알 수 없는 표정을 짓는 계수정의 눈빛이 이어지며 강렬한 잔상을 남긴다.



한편, 배우 김지원, 이정은, 손현주, 김우석 등이 출연하는 '닥터X'는 오는 10월 9일(금) 밤 9시 50분 첫 방송된다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)