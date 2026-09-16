맨체스터 더비 오심에 심판 수장 공개 사과…"VAR 심판이 터널시야에 빠졌다"

▲ VAR (위 사진은 기사 내용과 관련이 없습니다.)

지난 주말 잉글랜드 프로축구 '맨체스터 더비'에서 발생한 결승골 온사이드 판정 오심 사태에 대해 심판 기구 책임자가 방송에 직접 나와 경위를 밝히며 사과했습니다.로이터통신에 따르면 잉글랜드 프로축구 심판 기구인 프로레프(Pro Ref)의 하워드 웹 수석심판운영관은 15일(현지시간) 스포츠 전문 방송 스카이스포츠에 출연해 VAR 담당 심판이 '터널 시야'에 빠지면서 오심이 발생했다고 설명했습니다.터널 시야란 눈앞에 보이는 것에 지나치게 몰두한 나머지 주변을 둘러보지 못할 정도로 시야가 좁아지는 것을 의미하는 의학적 용어입니다.맨체스터 시티(맨시티)의 엘링 홀란은 올드 트래퍼드에서 치러진 맨체스터 유나이티드(맨유)와 경기에서 후반 15분 결승골을 뽑아냈습니다.요슈코 그바르디올이 왼쪽에서 넘긴 낮은 크로스를 홀란이 골대 반대편에서 마무리했습니다.주심은 처음엔 오프사이드를 선언했으나 비디오판독(VAR) 끝에 온사이드로 정정하고 득점을 인정했고, 맨시티는 이 골로 맨유에 1대 0으로 승리했습니다.그러나 홀란을 막던 맨유 리산드로 마르티네스와 골대 사이에 있었던 맨시티 엔소 페르난데스는 명백한 오프사이드 위치에 있었습니다.프로레프는 경기 뒤 "VAR 심판이 페르난데스의 위치가 득점에 영향을 미쳤을 가능성을 인지하지 못했다"며 오심을 인정했습니다.웹 운영관에 따르면 오심이 발생한 이유는 VAR 심판 매트 도너휴가 페르난데스의 헤더 여부를 가리는 데만 몰입한 나머지, 이후 홀란의 슈팅 상황에서의 페르난데스의 위치는 체크하지 않았기 때문입니다.홀란의 슈팅에 앞서 그바르디올의 크로스에 페르난데스가 헤더 슈팅을 시도했는데, 이때 공과 페르난데스의 머리가 접촉했다면, 그 자체로 오프사이드였습니다.프로레프 조사에서 도너휴 주심은 물론이고, VAR실의 다른 심판들도 이 장면에만 집중한 거로 드러났습니다.이후 홀란의 슈팅 상황에서 페르난데스가 마르티네스의 수비 플레이에 영향을 주는 오프사이드 위치에 있었다는 점은 VAR실의 누구도 고려하지 않았습니다.웹 운영관은 "도너휴는 터널 시야에 빠졌다. 그를 그 좁은 시야에서 벗어나게 하는 건 다른 팀원들의 몫인데, 불행히도 이번엔 그러지 못했다"고 말했습니다.이어 "이 골은 무효 처리되었어야 했지만, 매우 유감스럽게도 그렇게 되지 않았다"면서 "이 사안을 다시 들여다보고 반성하며, 다시는 이런 드문 유형의 오류가 발생하지 않도록 하겠다"고 말했습니다.(사진=게티이미지)