[날씨] '가벼운 외투' 챙겨야…전국에 맑은 하늘

큰 일교차에 옷차림이 애매한 요즘이죠.



오늘(16일) 아침 내륙을 중심으로는 10도 아래에서 기온이 출발한 곳도 있는데요.



낮이 되면서 아침과의 일교차 10도 이상 크게 벌어지겠습니다.



외출하실 때는 가벼운 외투 챙기셔서 체온 조절 잘해주셔야겠습니다.



오늘도 전국 하늘 맑게 드러나면서 곳곳에서 자외선 지수 높음에서 매우 높음 수준까지 오르겠습니다.



자외선 차단 신경 써주셔야겠습니다.



오늘 오후까지 제주 지역에는 5mm 미만의 비가 내릴 때 있겠고요.



전남 서해안 지역은 오후 한때 빗방울이 떨어질 때 있겠습니다.



오늘 제주 해상과 남해상을 중심으로 물결이 높게 일겠습니다.



항해나 조업하시는 선박들은 각별한 주의가 필요하겠습니다.



지역별 낮 기온 자세히 한번 살펴보겠습니다.



서울의 낮 최고 기온 28도, 광주 30도, 부산은 29도까지 오르겠습니다.



당분간 동해안과 제주 지역에는 비가 오는 날이 잦겠습니다.



(안수진 기상캐스터)