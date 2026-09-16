산업부 우려에도 "140억 배럴" 발표…'임기 내 시추' 지시

<앵커>



감사원이 이른바 '대왕고래 프로젝트'로 불린 '동해 심해 가스전 사업'에 대한 감사 결과를 내놨습니다. 감사 결과, 윤석열 전 대통령이 발표한 '최대 140억 배럴 매장 가능성'에 대해 당시 산업통상자원부는 지속적으로 우려를 제기했던 걸로 조사됐습니다.



최재영 기자입니다.



<기자>



지난 2024년 6월, 당시 윤석열 대통령은 예고도 없이 국정브리핑을 열고, 경북 포항 영일만 앞바다에 막대한 양의 석유와 가스 매장 가능성이 있다고 깜짝 발표했습니다.



[윤석열/전 대통령 (2024년 6월 3일) : 최대 140억 배럴에 달하는 석유와 가스가 매장되어 있을 가능성이 매우 높다는 결과가 나왔고….]



그런데 감사원이 현 정부 들어 감사를 해 보니, 당시 주무 부처였던 산업통상자원부는 '140억 배럴'이라는 수치를 발표하는 것에 지속적으로 우려를 제기한 걸로 드러났습니다.



산업부는 성공 확률이 20%도 되지 않고, 추가 검증과 시추가 필요하다며 홍보를 자제할 것을 건의하고, 발표를 하더라도 숫자 대신에 '기존 동해 가스전의 50배'라고 설명하자는 대안까지 제시했지만 반영되지 않았습니다.



감사원은 140억 배럴은 석유와 가스가 나올 가능성이 있는 7개 지역의 시추가 모두 성공한다는 전제 하에 나온 가장 낙관적인 수치라며, 7개 지역 모두 시추에 성공할 확률은 0.000218%에 불과했다고 설명했습니다.



감사원은 또 윤 전 대통령이 자신의 임기에 맞춰 시추 일정을 앞당기도록 지시한 사실도 확인했습니다.



윤 전 대통령은 7곳 중 5곳의 시추 완료 계획이 임기 이후라는 산업부 보고를 받고는 당시 안덕근 산업부 장관을 불러 '질책'한 뒤 임기 내에 시추를 완료하라고 지시했습니다.



이 과정에서 안 전 장관이 '시추 일정 관련해서는 정무적 판단이 필요하다'고 설명하자, 윤 전 대통령은 "정무적 판단은 내가 하는 것"이라고 말한 걸로 조사됐습니다.



감사원은 관련 규정이 없어 '140억 배럴' 발표와 시추 일정 단축 지시에 대해서는 대통령실과 산업부에 별도 처분을 요구하지는 않았다고 밝혔습니다.



다만, 사업 과정에서 한국석유공사의 용역업체 선정과 추가 검증 없이 시추를 추진한 점 등 7건의 위법·부당 사항을 확인하고 관련자 3명 문책 등을 요구했습니다.



(영상편집 : 박춘배)