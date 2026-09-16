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[12뉴스] 오늘의 주요뉴스

고희경 기자
작성 2026.09.16 12:08 조회수
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1. 인사청문회가 끝난 김승원 법무부 장관 후보자에 대해 국민의힘은 당연히 부적격이라며 지명 철회를 요구했습니다. 이재명 대통령은 모레 오전 대국민 기자회견에서 개각 인사와 공소 취소 문제 등 주요 현안에 대해 직접 입장을 밝힐 것으로 보입니다.

2. 오늘은 국회에서 홍지선 국토부 장관 후보자와 강신철 국방부 장관 후보자를 대상으로 청문회가 이어지고 있습니다. 두 후보자를 모두 부동산 매매 관련 논란을 둘러두고 치열한 공방이 벌어지고 있습니다.

3. 서울 시내버스 노사 임금 협상이 오늘 새벽 타결됐습니다. 양측은 임금 3.2% 인상안에 합의했는데, 최대 쟁점이었던 통상임금 산정 시간문제는 이번에도 합의를 보지 못했습니다.

4. 낙태죄 처벌에 대한 헌법불합치 결정이 내려진 지 7년 만에 임신 중지 약물의 정식 도입이 추진됩니다. 정부는 임신 9주 이내를 대상으로 이르면 내년부터 약물 사용을 허가할 방침입니다.
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