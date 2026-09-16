인텔 CEO "가격 급등한 메모리, 내년엔 더 부족해질 것"

▲ 립부 탄 인텔 CEO

립부 탄 인텔 최고경영자(CEO)가 AI 즉 인공지능 확산으로 메모리 반도체 품귀와 가격 폭등이 내년에 더욱 심화할 거라는 전망을 내놨습니다.탄 CEO는 현지시간 15일 미국 캘리포니아주 샌타클래라 컨벤션센터에서 열린 'AI 인프라 서밋' 무대에서 진행한 대담을 통해 이같이 말했습니다.그는 "지난해 초 '메모리가 병목이 될 것'이라고 했는데 많은 사람이 당시엔 깨닫지 못했지만, 결과적으로 제 말이 맞았다"며 "내년에는 상황이 더 악화할 것"이라고 내다봤습니다.탄 CEO는 "메모리 생산 능력이 매우 제한적이고 가격도 엄청나게 올랐다"며 "알다시피 5배, 6배, 7배로 올랐다"고 지적했습니다.특히 저가형 스마트폰이나 노트북의 경우 전체 비용의 70∼80%가 메모리 비용으로 나가는 사태까지 벌어지는 등 메모리 가격 폭등에 따른 기업들의 원가 압박이 심각하다고 전했습니다.이 같은 전망은 삼성전자와 SK하이닉스 등 국내 메모리 반도체 기업이 내년에도 높은 메모리 수요를 바탕으로 계속해서 AI 시장을 선도할 것이라는 예측에 힘을 싣는 것으로 받아들여집니다.메모리 외에 병목 현상이 벌어질 미래 핵심 기술 분야로는 전력과 광학 기술, 열 관리 등을 꼽았습니다.탄 CEO는 취임 이후 추진해 온 인텔의 강도 높은 체질 개선 성과도 이날 함께 공개했습니다.그는 "취임 당시 10만 명이 넘었던 인력을 7만 8천 명 수준으로 감축했다"며 "10∼12단계에 달하던 조직 계층을 4∼5단계로 대폭 줄여 효율성과 책임감을 끌어올렸다"고 말했습니다.인텔의 파운드리, 즉 반도체 수탁생산 부문 재건에도 강한 의지를 보였습니다.그는 우선 기대를 낮춘 상태에서 실적을 초과 달성해 분기마다 숫자로 파운드리 능력을 증명하겠다는 계획이라고 설명했습니다.특히 후공정에 해당하는 첨단 패키징 분야에 역량을 집중할 계획임을 밝히면서, 인텔 출신으로 SK하이닉스 대표를 지낸 이석희 부사장(EVP)을 최근 영입해 경쟁력 강화에 도움이 될 것이라고 설명했습니다.한편, 탄 CEO는 실리콘밸리에서 논란이 되는 'AI 속도조절론'에 대해 "어느 정도의 조절은 자연스러운 현상이고 거기에 과민반응하지 않는다"고 말했습니다.다만 그는 "실리콘밸리에서는 AI에 대해 엄청나게 열광하지만 미국 내 다른 지역으로 가면 매우 강한 반(反) AI 정서가 있다"며 "긍정적인 이야기를 만들어가되 (대중들에) 부정적인 측면을 확실히 설명해야 한다"는 의견을 냈습니다.(사진=AP, 연합뉴스)