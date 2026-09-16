이 대통령, 키르기스스탄 대통령에 골프 퍼터·홍삼 선물

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▲ 이 대통령, 키르기스스탄 대통령에 골프 퍼터 선물

이재명 대통령이 제1회 한·중앙아시아 정상회의를 계기로 한국을 찾은 사디르 자파로프 키르기스스탄 대통령에게 '커스텀 제작'한 골프 퍼터를 선물합니다.청와대는 오늘(16일), 이 대통령이 자바로프 대통령과 정상회의를 하고 국산 프리미엄 골프 퍼터 브랜드 '골드파이브'의 맞춤형 골프 퍼터를 선물한다고 밝혔습니다.지난 7월 키르기스스탄 내 첫 국제 규격 골프장이 문을 연 것을 기념하는 의미로, 퍼터 하단엔 자바로프 대통령의 이름이 각인됐습니다.이 대통령은 자파로프 대통령의 건강을 기원하는 의미에서 국내 대표 건강식품인 홍삼 제품도 선물로 전합니다.영부인에게는 외국 정상 방문 계기에 전통 악기를 선물하는 키르기스스탄의 관행을 고려, 한국 전통 악기인 해금 공예품을 선물합니다.이 대통령은 이날 자파로프 대통령과의 회담에 앞서 에모말리 라흐몬 타지키스탄 대통령과도 정상 회담을 하고, 중앙아시아의 문화적 요소를 반영한 선물을 전달했습니다.다만, 타지키스탄 측이 양측에서 오간 선물 내용을 공개하지 않기를 희망해 구체적인 선물 내용은 공개되지 않았습니다.(사진=청와대 제공, 연합뉴스)