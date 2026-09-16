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[현장영상] "표적은 두 명" 오토바이 타고 '탕'…축구 경기장에서 관중석 향해 '총격'

작성 2026.09.16 15:46 조회수
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멕시코의 한 축구 경기장에서 오토바이를 탄 무장 괴한들이 관중석을 향해 무차별 총격을 가해 1명이 숨지고 6명이 다치는 참극이 발생했습니다. 

시 경찰 관계자는 현지 매체와 인터뷰에서 "괴한들이 특정 두 사람을 표적으로 삼아 총격을 가한 것으로 보인다. 다른 사람들이 도망치는 과정에서 부수적인 피해자들이 발생했다"라고 당시 상황을 설명했습니다. 

현재 과나후아토주 검찰청은 살인 혐의로 정식 수사에 착수해 달아난 괴한들을 추적 중입니다. 

(구성: 양현이 / 영상편집: 나홍희 / 디자인: 이수민 / 출처: The Sun, X (@Diario_Supremo) / 제작: 디지털뉴스부)




 
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