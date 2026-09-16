부서진 군용기에 무너진 막사…'만신창이' 중동 미군기지

▲ 중동 내 미군 기지 (위 사진은 기사 내용과 관련이 없습니다.)

이란의 미사일과 드론 공격으로 만신창이가 된 중동 지역의 미군 기지를 담은 사진들이 공개됐습니다.미국 CBS 뉴스는 현지시간 15일 익명을 요구한 현역 군인들이 제보한 중동 지역 미군 기지들의 모습을 담은 사진들을 단독 보도했습니다.이 사진들은 이란의 공습으로 군용기와 장갑차, 건물 등이 광범위한 피해를 본 미군 기지를 적나라하게 보여줍니다.한 파병 군인은 CBS 뉴스와의 인터뷰에서 "심각한 피해가 발생한 미군 기지의 실상이 미 국민에게 제대로 알려지지 않았다"며 "우리는 눈을 감은 채 서서 얼굴을 두들겨 맞고 있다"고 전했습니다.공개된 사우디아라비아 소재 프린스 술탄 미 공군기지 사진에는 고가의 'E-3 센트리' 조기경보통제기(AWACS)가 파손된 장면이 담겼습니다.이 군용기는 후미 부분이 직격탄을 맞아 심하게 그을린 동체에서 분리된 채 놓여 있습니다.내부가 텅 빈 건물과 막사의 모습을 담은 해당 기지의 다른 사진들도 공개됐습니다.미 육군 지상군과 장갑차, 일부 전투기의 주요 집결지인 쿠웨이트의 뷰어링 캠프 사진에도 이란의 공격으로 파괴된 막사와 군용차들의 모습을 볼 수 있습니다.뷰어링 캠프는 쿠웨이트 수도인 쿠웨이트시티에서 북서쪽으로 멀리 떨어진 사막 지대에 있습니다.CBS 뉴스는 쿠웨이트의 또 다른 미군 기지인 아리프잔의 파손된 건물 사진들도 공개했습니다.앞서 미 국방부 감찰관실은 지난 14일 중동 내 미군 기지 등의 손실 규모를 처음으로 공식 집계한 특별 보고서를 미 의회에 제출했습니다.이 보고서에 따르면 전쟁이 발발한 2월 28일부터 6월 30일까지 이란의 공격으로 미군 군용기 60대를 포함해 37억 달러(약 5조480억 원) 상당의 장비 손실이 발생했습니다.미국과 이란 간 전쟁이 진행되는 동안 쿠웨이트와 바레인, 카타르, 아랍에미리트(UAE), 사우디아라비아, 이라크, 오만, 요르단 등의 미군 기지 내 건물과 구조물 수백 곳이 파손·파괴됐습니다.(사진=미 중부사령부 엑스, 연합뉴스)