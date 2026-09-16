[자막뉴스] "삼전·하이닉스처럼 줘!"…"영업이익 15% 달라" 파업까지?

마이크론이 전 세계 직원 6만여 명을 대상으로 역대 최대 규모의 성과급을 제안했지만 노동조합의 반대로 부결됐습니다.



마이크론 타이완 지사 노조는 기업 영업이익의 15%를 직원에 배분하는 방안을 요구하고 나선 것으로 전해졌습니다.



현지시간 15일 마이크론 타이완 노조는 기자회견을 열고 영업이익의 15%를 직원들에게 배분하는 이익 공유제를 사측에 요구했습니다.



노조는 마이크론이 기존에 제안한 현금 보너스 지급도 거부했습니다.



또 노조는 일회성이 아닌 장기적이고 투명한 이익 공유 방안 도입을 주장하며, 협상이 결렬될 경우 파업 가능성도 경고했습니다.



중국 매체에서는 마이크론 노조가 삼성전자와 SK하이닉스 직원들에게 적용되는 것과 유사한 이익배분 조건을 요구하고 있다고 밝혔습니다.



마이크론은 앞서 지난 11일 2026 회계연도 성과 보상안을 발표한 바 있습니다.



타이완 지사의 경우, 지난해 8월29일까지 입사한 직원에게 1인당 100만대만달러, 약 4500만 원의 현금 감사 보너스를 지급합니다.



생산라인 근로자는 연봉, 현금 보너스, 양도제한조건부주식을 합산해 최대 68개월치에 해당하는 급여를 보상하기로 했습니다.



그러나 노조는 '최대 68개월치' 표현에 대해 부당하다고 지적했습니다.



저임금 근로자를 기준으로 추산한 수치이기 때문에 실제 보상 수준을 부풀려 보여줬다는 주장입니다.



노조는 오는 18일, 21일 예정된 논의에서 사측이 구체적인 답변을 내놓지 않을 경우 협상 결렬 및 파업 찬반투표에 돌입할 수 있다고 경고했습니다.



마이크론 타이완 지사의 타오위안, 타이중 사업장은 직원 중 약 80% 이상이 노조에 가입한 것으로 알려져 실제 총파업이 이뤄질 경우 생산 차질을 빚을 가능성이 있는 것으로 전해졌습니다.



(취재: 정다은, 영상편집: 장유진, 디자인: 육도현, 제작: 디지털뉴스부)