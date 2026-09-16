"중국보다 무려 7년 이상 뒤처져"…미국의 충격 현실

미국과 중국의 기술 패권 경쟁에서 미국이 직면한 가장 큰 약점은 반도체도, 인공지능도 아닌 '교육'이라는 지적이 나왔습니다.



15살 학생들의 수학 성적을 비교했더니 중국 참여 지역과 미국의 격차가 149점까지 벌어졌습니다.



월스트리트저널은 이 격차를 학습량으로 환산하면 무려 7년 이상 차이에 해당한다고 분석했습니다.



최근 발표된 국제 학업성취도 평가, PISA 2025에서 중국 베이징과 상하이, 장쑤성과 저장성 등 4개 참여 지역의 수학 평균 점수는 612점으로 전체 참여국과 경제권 가운데 가장 높았습니다.



반면 미국은 463점에 그쳤습니다.



격차는 더 벌어지는 추세입니다.



2018년과 비교하면 중국 참여 지역의 수학 점수는 591점에서 612점으로 21점 올랐지만, 미국은 478점에서 463점으로 15점 떨어졌습니다.



월스트리트저널은 중국의 상승 폭은 약 1년 치 학습 진전에, 미국의 하락 폭은 약 9개월 치 후퇴에 해당한다고 덧붙였습니다.



최상위권에서는 격차가 더 두드러졌습니다.



수학에서 최고 수준인 레벨 5와 6에 해당하는 학생은 중국 참여 지역에서는 절반이 넘는 54%, 미국에서는 8%에 그쳤습니다.



과학에서도 중국 참여 지역은 평균 597점으로 가장 높았고, 미국은 502점이었습니다.



월스트리트저널은 미국 기업들이 해외에서 고숙련 인력을 찾는 이유도 미국 학교가 고급 수학과 공학 능력을 갖춘 학생들을 충분히 길러내지 못하기 때문이라고 지적했습니다.



그동안 미국은 중국과의 기술 경쟁에 대응해 반도체와 배터리 등 첨단산업에 막대한 자금을 투입해 왔지만, 산업정책만큼이나 미래의 기술 인력을 길러내는 교육 경쟁력이 중요하다는 겁니다.



한국의 성적은 중국 참여 지역보다는 낮았지만 미국보다는 높았습니다.



수학은 한국이 522점으로 중국 참여 지역보다 90점 낮았지만 미국보다는 59점 높았습니다.



과학에서도 한국은 526점으로 중국 참여 지역의 597점보다는 낮았지만 미국의 502점은 웃돌았습니다.



월스트리트저널은 교육 문제를 단순히 예산을 더 투입하는 방식으로 해결할 수 없다며, 중국과의 기술 경쟁에서 미국이 해결해야 할 근본적인 과제가 교실 안에 있다고 지적했습니다.



(취재 : 김민정 / 영상편집 : 김나온 / 디자인 : 이정주 / 제작 : 디지털뉴스부)