대한항공, 보잉 항공기 103대 도입…60조 대미투자 실행

▲ 대한항공, 보잉 항공기 103대·GE에어로스페이스 엔진 구매 계약 최종 완료

대한항공이 지난해 8월 한미정상회담에 맞춰 발표한 총 60조 원 상당의 대미 투자 계획이 최종 구매 계약으로 이어졌습니다.대한항공은 362억 달러 상당(약 49조 4천억 원)의 미국 보잉 차세대 고효율 항공기 도입을 확정했다고 오늘(16일) 밝혔습니다.대한항공이 이번 계약을 통해 도입하는 보잉 항공기는 777-9 20대, 787-10 25대, 737-10 50대, 777-8F 화물기 8대 등 총 103대입니다.대한항공은 이와 함께 GE에어로스페이스·CFM인터내셔널과 86억 달러(약 11조 7천억 원) 가량의 항공기 예비 엔진 구매·엔진 정비 서비스 계약도 완료했습니다.이에 따라 GE에어로스페이스·CFM에서 예비 엔진 21대를 구매하고 GE에어로스페이스로부터 15년간 항공기 28대에 대한 엔진 정비서비스를 받습니다.이는 지난해 8월 방미 경제사절단 당시 미국 워싱턴DC에서 맺은 양해각서(MOU)에 따른 것으로, 통합에 따른 중장기 성장에 대비하는 동시에 팬데믹 이후 지속되는 글로벌 항공기 공급 지연에 선제적으로 대응하기 위한 취지입니다.다만 엔진 정비 서비스 옵션 계약이 최종 계약에서 제외되며 전체 투자 금액은 발표 당시보다 7조 원가량 줄었습니다.대한항공은 어제(15일) 서울 영등포구 콘래드 서울 호텔에서 조원태 한진그룹 회장과 스테파니 포프 보잉상용기 부문 사장 겸 최고경영자(CEO), 가엘 메외스트 CFM 사장 겸 CEO 등이 참석한 가운데 MOU 최종 계약을 기념하는 행사를 열었습니다.행사에는 김정관 산업통상부 장관과 미셸 스틸 주한미국대사, 제임스 김 주한미국상공회의소(암참) 회장 겸 대표이사, 황기연 한국수출입은행장 등도 함께 했습니다.조원태 회장은 행사에서 "이번 계약은 단순한 기업 간 거래를 넘어 한미 양국의 굳건한 경제·기술 동맹을 더욱 강화하는 신뢰의 이정표"라며 "보잉과 GE에어로스페이스, CFM과 함께 쌓아온 오랜 파트너십을 바탕으로 최고의 안전과 서비스를 제공하고, 양국의 교류와 경제 발전을 연결하는 역할을 충실히 해나가겠다"고 말했습니다.대한항공은 차세대 고효율 항공기를 도입해 기단을 현대화하고 운영 효율성을 높이는 한편, 수송력 확대와 고객 서비스 개선을 통해 경쟁력을 강화한다는 계획입니다.아울러 고효율 신기재 도입을 통해 연료 효율성을 높이고 탄소배출량을 줄이는 등 미래 항공산업의 변화에도 적극 대응해 나갈 예정입니다.(사진=대한항공 제공, 연합뉴스)