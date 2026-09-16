[자막뉴스] 흘끗 눈치 보더니 은근슬쩍 '찰칵'…청문회 도중 포착된 '몰래 촬영' 현장

김승원 법무부 장관 후보자 측이 인사청문회 도중 소속 보좌진이 주진우 국민의힘 의원 측을 촬영한 사실을 인정하고 사과했습니다.



다만 김 후보자를 비롯한 누구도 촬영을 지시하거나 관여하지 않았다고 해명했습니다.



문제의 발단은 어제(15일) 인사청문회 도중 언론사 펜앤마이크 카메라에 포착됐습니다.



해당 영상에는 실제로 김 후보자 보좌진이 주 의원의 뒤에서 주 의원이 들고 있는 서류를 계속 쳐다보다가 사진으로 몰래 촬영하는 모습이 담겼습니다.



당시 야당 간사인 박형수 국민의힘 의원이 이를 목격하고 의사진행발언으로 문제를 제기하기도 했는데, 주 의원은 어제(15일) 오후 자신의 페이스북을 통해 해당 보좌진의 촬영을 '사찰'이라고 주장하며 법적 조치를 예고했습니다.



주 의원은 "김 후보자 보좌진이 인사청문위원인 내 뒤에서 질의 준비 내용을 엿보고, 정탐하고, 급기야는 몰래 사진을 찍었다"며 "누가 봐도 명백한 사찰"이라고 주장했습니다.



그러면서 강력한 법적 조치를 하겠다고 경고했습니다.



김승원 의원실은 이후 입장문을 내고 "인사청문회 과정에서 발생한 부적절한 일로 주진우 의원님께 심려를 끼쳐드린 점 진심으로 사과드린다"고 밝혔습니다.



다만 의원실은 "해당 보좌진은 경험이 많지 않은 20대의 젊은 직원으로, 청문회 과정에서 미숙한 판단으로 사진을 촬영했고 잘못을 인지한 즉시 삭제했다"고 해명했습니다.



그러면서 "이유를 불문하고 적절하지 못한 처신이었음을 인정한다"며 "후보자를 비롯한 누구도 사진 촬영을 지시하거나 관여한 사실이 없음을 분명히 말씀드린다"고 밝혔습니다.



의원실은 해당 보좌진에 대해 엄중히 조치하고 재발 방지에 나서겠다고 덧붙였습니다.



또 해당 직원의 개인 신상정보와 사진 등이 무분별하게 유포되지 않도록 자제해 달라고 요청했습니다.



(취재 : 김민정 / 영상편집 : 이다인 / 디자인 : 양혜민 / 제작 : 디지털뉴스부 / 화면 출처 : 펜앤마이크TV 유튜브)