미, 이란전에 52조 원 지출…매달 최대 4.1조 원 추가 비용

▲ 아라비아해에 배치된 미국 항공모함 조지워싱턴 호

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미국이 이란전에 지금까지 약 380억 달러(약 52조 원)를 지출했으며, 분쟁이 계속될 경우 매달 최대 30억 달러(약 4조 1천억 원) 이상의 비용이 추가될 수 있다는 미 의회예산국(CBO) 분석이 나왔습니다.아울러 미국이 이란전 과정에서 요격미사일을 대량으로 사용하면서 향후 수년간 재고 부족이 이어질 수 있으며, 탄도·순항미사일을 대량 보유한 중국 등 국가와 분쟁이 발생할 경우 이것이 심각한 문제가 될 수 있다고 지적했습니다.미 의회의 초당파적 예산 분석기관인 의회예산국은 현지시간 15일 공개한 보고서에서 지난 8월 1일 기준 이란과의 무력 충돌에 따른 미 국방부(전쟁부) 지출 비용을 약 380억 달러로 추산했습니다.여기에는 전투로 인해 소모된 탄약과 손실된 장비의 교체 비용, 비행시간 증가에 따른 비용, 기타 작전 관련 비용과 연료비 등이 포함됐습니다.에너지 가격 상승에 따른 우정공사(USPS)의 연료비 증가 등 다른 부처가 부담한 비용이나, 전투에 투입된 부대의 기본 운영 비용 등 연방 예산에 이미 반영된 비용은 포함하지 않았습니다.이는 앞서 피트 헤그세스 국방장관이 지난 7월 이란전 관련 비용 375억 달러(약 51조 원)와 비슷한 수준입니다.의회예산국은 분쟁이 지속됨에 따라 국방부 지출 비용은 계속 늘어날 것이라고 전망했습니다.전투가 지난 5∼6월처럼 낮은 강도로 지속되면 매달 20억 달러(약 2조 7천억 원), 지난 7월 수준으로 격화하면 매달 30억 달러의 비용이 추가될 것으로 내다봤습니다.전투가 더 격화할 경우 월별 비용은 이보다 더 커질 수 있다고 의회예산국은 지적했습니다.다만 국방부가 자료 제공 요청에 응하지 않아 이번 비용 추산에는 상당한 불확실성이 있다고 부연했습니다.의회예산국은 대이란 군사작전으로 미사일 방어 요격체가 대량 소모돼 미국의 관련 무기 재고가 수년간 감소한 상태로 유지될 것으로 예상했습니다.국방부는 보유 탄약 규모를 공개하지 않고 있지만, 미사일 방어 요격탄 관련 지출 내역과 지금까지의 구매 물량을 토대로 볼 때 미국은 2025년 6월 이후 관련 재고의 절반에서 최대 3분의 2 가량을 소진한 것으로 추정됐습니다.의회예산국은 미 국방부가 요격미사일 재고를 다시 보충하는 데 최소 5년이 걸릴 것으로 전망했습니다.그러면서 "탄도미사일과 순항미사일을 대량으로 보유한 적국과 분쟁이 발생할 경우 이러한 재고 부족이 특히 심각해질 수 있다"고 밝혔습니다.또 중국이 이 같은 미사일 전력을 보유하고 있으며, 타이완을 둘러싼 군사 충돌이 발생할 경우 이들 미사일이 주요한 역할을 할 가능성이 있다고 설명했습니다.의회예산국은 이와 함께 이란과의 분쟁으로 인한 에너지 가격 상승이 미국 물가에도 상당한 압력으로 작용한 것으로 분석했습니다.호르무즈 해협을 통한 석유·천연가스 수송 감소 등으로 에너지 가격이 상승했고, 이는 휘발유와 디젤, 항공유 등의 가격을 끌어올렸으며 운송비 상승을 통해 다른 상품과 서비스 가격에도 간접적인 영향을 미치고 있다는 겁니다.이에 따라 의회예산국은 내년 1분기 개인소비지출(PCE) 물가 상승률이 지난 2월 전망보다 0.5% 포인트 높아질 것으로 추산했습니다.식품과 에너지를 제외한 근원 PCE 물가상승률도 기존 전망보다 0.3% 포인트 높아질 것으로 내다봤습니다.해당 보고서를 요청한 하원 예산위원회 민주당 간사 브렌던 보일 의원(펜실베이니아)은 "트럼프 대통령과 공화당은 미국 가정을 지원할 여력이 없다고 수년간 말해왔지만, 미국인들이 대가를 치르게 하는 무모한 전쟁에는 수백억 달러, 어쩌면 그보다 훨씬 많은 돈을 쓸 수 있는 모양"이라고 비판했습니다.(사진=미 중부사령부 엑스 계정, AP, 연합뉴스)