메시, 아르헨티나 대표팀 고별전 확정…10월 베냉전 소집 명단 포함

▲ 리오넬 메시

'축구의 신' 리오넬 메시(39)의 아르헨티나 국가대표팀 고별 무대가 성사됐습니다.아르헨티나축구협회(AFA)는 오는 10월 6일(이하 현지시간) 베냉과의 평가전에 나설 국가대표 선수 명단을 15일 발표하면서 메시의 이름을 포함했습니다.이로써 메시의 국대 고별전 성사가 확정됐습니다.메시는 지난달 31일 소셜 미디어를 통해 "아픈 결정이지만 지금이 떠날 때임을 잘 알고 있다"면서 국가대표 은퇴를 선언한 바 있습니다.클라우디오 타피아 AFA 회장은 "세계 최고의 선수이자 우리 대표팀의 상징, 우리의 주장인 리오넬 안드레스 메시가 10월 6일 이곳 아르헨티나에서 작별의 시간을 가질 수 있도록 그를 초청하기로 결정했다"고 말했습니다.AFA는 2022년 카타르 월드컵 우승 멤버 전원을 초청해 메시와 함께하도록 했습니다.2005년 성인 대표팀에 데뷔한 메시는 아르헨티나 유니폼을 입고 통산 207경기에 출전해 125골을 넣는 대기록을 남겼습니다.아르헨티나 국가대표 득점 및 출전 1위 기록입니다.월드컵 우승 한 차례(2022년)와 준우승 두 차례(2014·2026년), 통산 8회의 발롱도르 수상이라는 업적을 쌓은 그는 아르헨티나 축구의 전설 디에고 마라도나를 뛰어넘었다는 평가를 받고 있습니다.메시를 앞세운 아르헨티나는 2026 북중미 월드컵에선 준우승에 만족해야 했습니다.이어 지난달 부친이 별세하자 메시는 마음의 고통을 호소하며 국가대표팀에서 은퇴를 선언했습니다.메시와 현재 소속팀 인터 마이애미(미국)의 계약은 2028년까지입니다.아르헨티나는 오는 9월 30일 코르도바에서 볼리비아와 맞붙는 것을 시작으로 3연전에 돌입합니다.10월 3일 부에노스아이레스에서 부르키나파소를 상대하고, 6일 같은 곳에서 열리는 베냉과 경기에서 메시의 고별전이 치러집니다.(사진=AP, 연합뉴스)