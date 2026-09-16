트럼프 "바이든 FBI, 내 암살미수 정보 숨겨…민주당의 음모"

▲ 2024년 대선 당시 펜실베이니아주 버틀러에서 암살미수 사건을 당한 트럼프

도널드 트럼프 미국 대통령은 15일(현지시간) 2024년 공화당 대선후보 시절 자신에 대한 암살미수 사건과 관련, "방금 새로운 정보가 발견됐다"고 밝혔습니다.트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스소셜에 "내가 (작년) 1월 20일 취임했을 때는 대부분 정보가 누락되거나, 조작되거나, 훼손되거나, 사라진 상태였다"며 이같이 주장했습니다.트럼프 대통령은 "비뚤어진 조 바이든의 연방수사국(FBI)이 펜실베이니아주 버틀러에서 나를 쏜 그 미치광이와 관련해 마땅히 해야 할 일을 하지 않았다는 건 누구나 안다"라고도 했습니다.그는 '새로운 정보'가 "왜 오래전에 발견되지 않았을까"라며 "이 모든 건 선거에서 나를 몰아내기 위한 민주당의 음모였지만, 실패했다"라고도 주장했습니다.앞서 지난 2024년 미 대선 선거운동이 한창이던 7월 13일 트럼프 당시 후보는 펜실베이니아주 버틀러에서 유세하던 중 토머스 매슈 크룩스가 인근 건물 옥상에서 쏜 총탄에 오른쪽 귀를 맞았습니다.트럼프 대통령은 피를 흘리며 상처를 입었으나 생명에는 지장이 없었고, 크룩스는 현장에서 사살됐습니다.트럼프 대통령은 이날 '새로운 정보'가 무엇인지 구체적으로 밝히지는 않았습니다.그는 다만, 당시 FBI의 크리스토퍼 레이 국장에 대해선 "이 암살 시도 사건을 처리한 방식과 그가 한 발언들에 대해 대가를 치러야 한다"고 위협했습니다.당시 해당 사건에 대한 수사 결과 이 사건은 크룩스가 단독으로 벌인 범행으로 발표됐습니다.당시 민주당 측과 연결 지을만한 증거 역시 발견되지 않았습니다.이와 관련, 토드 블랜치 미 법무장관은 이날 백악관 브리핑에서 '새로운 정보'가 "총격범과 그의 배경 및 이력에 관한 정보로 이전에 알지 못했던 사실들"이라고만 설명하며 구체적 내용은 함구했습니다.블랜치 장관은 자신이 암살미수 사건 당시 현장에 있었다면서 "암살미수 사건이 일어나기 몇 주, 몇 달 전부터 FBI 지도부가 트럼프 대통령을 보호하기 위해 정확히 무엇을 하고 있었는지 불분명했다.동시에 바로 그 조직은 그(트럼프)를 죽을 때까지 감옥에 가두려 시도하고 있었다"고 주장했습니다.그러면서 "따라서 전임 FBI 국장(레이)이 무엇을 하고 있었는지에 대한 대통령의 불만과 우려는 새로운 게 아니다"며 "(현 FBI) 캐시 파텔 국장은 모든 문서를 샅샅이 검토해 놓친 부분이 있는지 파악하고 아직 공개되지 않은 정보를 미국인에게 제공하기 위해 어마어마한 노력을 기울여왔고, 그는 실제 해냈다"고 했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)