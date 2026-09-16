미 국채 금리·유가 상승 지속…뉴욕증시 이틀째 하락

▲ 뉴욕증권거래소

15일(현지시간) 미국 국채 금리와 국제유가 상승세가 이어지면서 뉴욕증시 3대 지수가 이틀 연속 일제히 하락했습니다.이날 다우존스30 산업평균지수는 전장보다 328.09포인트(0.63%) 내린 52,093.11에 거래를 마쳤습니다.스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 전장보다 34.25포인트(0.45%) 내린 7,585.73에, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 전장보다 204.84포인트(0.78%) 내린 25,981.57에 각각 장을 마감했습니다.오는 16일 연방준비제도(Fed·연준)의 기준금리 결정을 앞두고 미 국채 매도세가 확대됐습니다.글로벌 금리 벤치마크인 10년물 미 국채 금리는 이날 오전 5.041%까지 올라, 2007년 7월 이후 최고 수준을 기록했습니다.이후 국채 금리는 상승폭을 줄여 오후 3시 기준 전장 대비 3.5bp(1bp=0.01% 포인트) 오른 4.995%를 나타냈습니다.2년물 미 국채 금리는 2.8bp 오른 4.661%, 30년물 금리는 3.6bp 상승한 5.362%였습니다.중동 지역의 지정학적 긴장과 원유 공급 차질 우려가 커지면서 국제유가는 급등, 지난 5월 19일 이후 최고가를 기록했습니다.11월 인도분 브렌트유 선물은 2.90% 오른 배럴당 108.75달러에, 10월 인도분 미 서부 텍사스산 원유(WTI)는 4.38% 오른 105.83달러에 거래를 마쳤습니다.사우디아라비아의 동서 송유관이 예멘의 후티 반군의 공습 이후 폐쇄된 데 이어 홍해 얀부 터미널에서의 원유 선적 작업이 중단됐습니다.리비아에서도 유전 3곳의 가동을 중단하면서 유가 상승 압력이 가중됐습니다.고금리와 고유가가 겹치면서 위험자산 선호 심리는 크게 위축됐습니다.특히 소비 여력이 줄어들 수 있다는 우려에 외식·유통 기업들의 주가가 큰 폭으로 떨어졌습니다.가상자산 관련 종목도 약세를 보였습니다.이날 미 상원이 가상자산 시장의 포괄적인 규제 체계를 담은 '디지털자산 시장 명확성 법', 일명 클래러티 법안 처리에 실패하고 정치적 불확실성이 겹치면서 코인베이스가 10% 넘게 하락했고 로빈후드도 3.4% 밀렸습니다.비트코인 가격도 5.3% 내린 7만 5천 달러 아래로 떨어졌습니다.전날 급락세를 보였던 인공지능(AI) 관련 주식들은 저가 매수세가 유입되며 상대적으로 안정적인 흐름을 보였습니다.엔비디아는 전날의 낙폭을 만회하며 0.6% 올랐고, AMD도 2.2% 상승했습니다.시장 참가자들은 이제 하루 앞으로 다가온 연준의 연방공개시장위원회(FOMC) 기준금리 결정을 주시하고 있습니다.시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면, 금리 선물시장은 9월 연준이 기준금리를 0.25%포인트 인상할 확률을 94.5%까지 높였습니다.(사진=게티이미지)